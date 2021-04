Președintele Comisiei ITRE din PE, Cristian Bușoi, salută lansarea inițiativei Rural European Innovation Area: Va fi un motor pentru dezvoltarea zonelor rurale

Europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL, PPE), președintele Comisiei pentru Cercetare și Industrie din Parlamentul European, dar și în calitate de negociator al PE pentru programul EU4Health, reiterează importanța prezenței sănătății în toate politicele la nivel european.

„Sănătatea în toate politicile. Este misiunea mea ca raportor al Programului pentru Sănătate al Uniunii Europene și o condiție esențială pentru marea resetare a întregii Europe. Am susținut acest lucru astăzi la evenimentul “European Green Deal and Public Health Union priorities as regards Public Health”, a scris deputatul european într-o postare pe pagina de Facebook.

Cristian Bușoi susține că sănătatea noastră are o strânsă legătură cu mediul înconjurător: „Combaterea schimbărilor climatice, obiectivul Green Deal, va avea un beneficiu enorm pentru sănătatea publică. Astăzi, unul din opt decese din Europa sunt cauzate de poluare. Mai mult decât atât, un mediu curat și oamenii sănătoși aduc bunăstare.”

Potrivit europarlamentarului, Acordul Verde va avea un impact imediat asupra sectorului energetic, sectorului transporturilor, agriculturii și va transforma Uniunea într-una eficientă din punct de vedere al resurselor și, în același timp, competitivă, asigurând creșterea economică.

„Pentru o Europă curată, sănătoasă, competitivă și cu un nivel de trai ridicat avem la dispoziție 750 miliarde euro în următorii ani, prin Next Generation EU. Este un buget fără precedent, la fel ca și cel pentru Programul de Sănătate al UE, pentru care am reușit să obțin, cu ajutorul colegilor mei, care m-au susținut și au votat raportul meu, 5,1 miliarde euro, cea mai mare sumă din istoria UE”, a conchis acesta în mesajul său.