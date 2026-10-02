Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Senat: Experiența României în integrarea europeană, un reper important pentru RM. Cooperarea interparlamentară contribuie la apropierea de standardele europene

Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Senatului, senatorul Lucian Petrică Rusu, a avut marți, 29 septembrie, o întrevedere cu delegația Parlamentului Republicii Moldova, aflată într-o vizită de studiu la Parlamentul României, în perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2026. Delegația a fost condusă de Tamara Gheorghiță, secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, potrivit unui comunicat.

Vizita delegației moldovene la București se înscrie în cadrul proiectelor de cooperare interparlamentară dintre România și Republica Moldova, cooperare organizată la nivel strategic și consolidată, în ultimii ani, prin numeroase programe și acțiuni comune.

Întrevederea a prilejuit un schimb de opinii privind experiența României în procesul de integrare europeană, activitatea parlamentară și mecanismele de cooperare în cadrul Uniunii Europene, precum și rolul structurilor parlamentare în susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Pentru Comisia pentru afaceri europene a Senatului României, cooperarea cu Parlamentul Republicii Moldova are o semnificație aparte, mai ales în actuala etapă a parcursului european al statului vecin. În acest context, Parlamentul României participă, în calitate de partener junior, la proiectul de Twinning „Consolidarea capacității Parlamentului Republicii Moldova și a rolului acestuia în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, alături de Grecia, în calitate de partener senior, precum și de Italia, Ungaria și Austria, cu participarea experților din Parlamentul Olandei.

În intervenția sa, senatorul Lucian Petrică Rusu a subliniat importanța consolidării cooperării dintre România și Republica Moldova și a evidențiat sprijinul constant acordat de România parcursului european al Republicii Moldova.

„Experiența României în procesul de integrare europeană reprezintă un reper important pentru Republica Moldova. Cooperarea interparlamentară și schimbul de experiență contribuie în mod concret la consolidarea capacității instituționale și la apropierea de standardele europene”, a declarat președintele Comisiei pentru afaceri europene.

Senatorul Lucian Petrică Rusu a evidențiat, totodată, rolul parlamentelor naționale în procesul de integrare europeană, precum și importanța dialogului constant și a cooperării instituționale pentru realizarea reformelor necesare aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Din perspectiva Comisiei pentru afaceri europene, pregătirea Parlamentului Republicii Moldova este esențială nu doar pentru etapa negocierilor de aderare, ci și pentru exercitarea, în viitor, a responsabilităților care revin parlamentului național al unui stat membru al Uniunii Europene.

Programul delegației Parlamentului Republicii Moldova la București cuprinde întâlniri cu reprezentanți ai Senatului României și ai structurilor parlamentare, precum și sesiuni de lucru dedicate procesului legislativ, activității comisiilor, administrației parlamentare, documentării legislative și utilizării tehnologiilor informaționale în activitatea parlamentară.

Vizita de studiu are ca obiectiv schimbul de experiență și de bune practici între cele două parlamente, precum și consolidarea cooperării instituționale dintre România și Republica Moldova.