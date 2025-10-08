ROMÂNIA
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, întâlnire cu reprezentanții FIC: Un dialog deschis cu mediul de afaceri poate transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexadru Rafila, a avut ieri, 7 octombrie, o întrevedere cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini (FIC) pe teme legate accesului la inovație în sănătate, prevenție și educatie pentru sănătate.
„Am avut o discuție consistentă despre modul în care putem asigura un acces echitabil, predictibil și la timp la inovație, deopotrivă medicamente si echipamente medicale în beneficiul pacienților din România”, a transmis fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila.
În cadrul reuniunii, Alexandru Rafila a reiterat importanța finanțărilor în sistemul de sănătate, fiind de fapt investiții pentru „viitorul României”: „Un sistem de sănătate modern, eficient și bazat pe inovație este esențial pentru consolidarea capitalului uman și pentru creșterea competitivității economice a țării.”
De asemenea, acesta a subliniat importanța unei abordări integrate între sănătate și educație, „două domenii fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a României”.
Printre principalele idei discutate s-au numărat:
- Dezvoltarea unui cadru solid de parteneriat public–privat pentru inovație care să faciliteze accesul pacienților la tratamente și tehnologii avansate;
- Recunoașterea sănătății și educației domenii strategice pentru o forța de muncă calificată și sănătoasă, care asigură competitivitatea României în regiunea Europei Centrale și de Est;
- Consolidarea colaborării între sectorul public și cel privat pentru a construi un sistem de sănătate sustenabil, bazat pe valoare și orientat către prevenție si nevoile reale ale pacienților.
„Sprijin un dialog deschis și transparent cu mediul de afaceri, in scopul de a transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale. Numai printr-o abordare comună, și prin investiții inteligente putem construi un sistem care să ofere românilor servicii medicale de calitate și o viață mai bun”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților.
Reprezentanții FIC au subliniat faptul că investițiile în sănătate sunt investiții în viitorul României — un sistem de sănătate durabil, eficient și bazat pe inovare este fundamental pentru consolidarea capitalului uman și îmbunătățirea competitivității economice a țării.
Nu în ultimul rând, FIC și-a reafirmat angajamentul de a colabora îndeaproape cu autoritățile în vederea prioritizării sănătății și educației ca direcții strategice la nivel național, sprijinind un sistem durabil, bazat pe valori, care promovează atât bunăstarea socială, cât și reziliența economică.
ENERGIE
Ministrul Bogdan Ivan, întrevedere cu omologul german: Am stabilit direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuții cu omologul său german, Katherina Reiche, și cu dr. Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale, în urma cărora au fost stabilite direcții clare pentru un parteneriat strategic România-Germania în domeniul energiei.
„Energia românească trebuie să lucreze pentru economia României! Am avut discuții aplicate cu omologul meu german, Katherina Reiche, ministrul federal al economiei și energiei și cu dr. Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale responsabil de politica economică și financiară, alături de reprezentanții celor mai mari companii din Germania. Am stabilit împreună direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei, de la gaz natural și energie nucleară, până la solar și eolian”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Ministrul a subliniat că obiectivele României sunt clare: creșterea capacității de producție și stocare a energiei electrice, valorificarea gazului și energiei produse intern pentru dezvoltarea industriei petrochimice și a altor ramuri cu valoare adăugată, precum și transformarea resurselor energetice în locuri de muncă și prosperitate pentru români.
Amintim că Bogdan Ivan a anunțat recent negocieri finale cu Comisia Europeană pentru a obține o amânare a închiderii centralelor pe cărbune, cel puțin în această iarnă, pentru a evita un scenariu în care țara noastră să se confrunte cu deficit de energie.
Și Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile mobilitate și transport; stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital; sănătate și siguranță alimentară.
Mobilitate și transport
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere Franței și României, solicitându-le să alinieze legislația națională la legislația UE privind siguranța infrastructurii. Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabilește măsuri menite să ia în considerare siguranța utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, bicicliști și motocicliști) în toate procedurile de siguranță rutieră, de la evaluarea inițială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecțiile periodice ale infrastructurii construite. Franța nu a transpus în totalitate aceste dispoziții.
În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase secțiuni de infrastructură identificate în cadrul evaluării siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, prin inspecții aprofundate și măsuri corective planificate; de asemenea, directiva impune acordarea unei atenții speciale lizibilității și detectabilității semnelor și marcajelor rutiere de către șoferii umani și sistemele de asistență automată.
România nu a transpus încă în mod corect aceste dispoziții. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Franței și României.
Stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital
Comisia Europeană a decis astăzi să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere către Belgia, Grecia, Spania Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și România pentru că nu au adoptat și nu au notificat Comisiei măsurile de transpunere în legislația națională a modificărilor aduse Directivei privind caracterul definitiv al decontării (Directiva 98/26/CE) și celei de a doua directive privind serviciile de plată (Directiva (UE) 2015/2366), care au fost introduse prin Regulamentul privind plățile instantanee (Regulamentul (UE) 2024/886).
Aceste modificări au scopul de a permite anumitor tipuri de prestatori de servicii de plată nebancari, cum ar fi instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, să devină participanți la sistemele de plăți desemnate în temeiul Directivei privind caracterul definitiv al decontării.
Modificările garantează că acești prestatori de servicii de plată nebancari pot efectua decontări de plăți într-un mod eficient și competitiv atunci când furnizează clienților lor servicii precum plățile instantanee.
Sănătate și siguranță alimentară
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând României o scrisoare de punere în întârziere (INFR(2025)2146) pentru nerespectarea Regulamentului privind produsele fitosanitare („PPPR”), Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.
România a acordat în repetate rânduri autorizații de urgență pentru produse fitosanitare care conțin substanțe neonicotinoide, contrar PPPR.
Neonicotinoidele sunt un grup de insecticide care pot fi dăunătoare pentru polenizatori, inclusiv pentru albine.
În 2018, Comisia a adoptat, în temeiul PPPR, regulamente de punere în aplicare care interziceau în mod expres utilizarea în aer liber a trei dintre acestea, și anume imidacloprid, clotianidină și tiametoxam.
În pofida avertismentelor repetate din partea Comisiei, România a acordat, în total, 12 autorizații temporare de urgență în temeiul articolului 53 alineatul (1) din PPPR, în 2023 și 2024, pentru utilizarea în aer liber a imidaclopridului și a tiametoxamului pentru semințele de cereale, porumb și floarea-soarelui.
Deși autorizațiile de urgență sunt o posibilitate pentru statele membre în temeiul PPPR în cazul unui pericol grav care nu poate fi controlat prin alte mijloace rezonabile, o hotărâre preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene din ianuarie 2023 a clarificat că autorizațiile de urgență pentru tiametoxam sau imidacloprid pentru tratarea semințelor care urmează să fie semănate în aer liber sunt excluse în lumina restricțiilor explicite prevăzute în regulamentele de punere în aplicare din 2018.
Comisia consideră că autorizațiile de urgență acordate de România sunt, prin urmare, contrare PPPR, astfel cum a fost interpretat de Curtea de Justiție. Acordarea autorizațiilor de urgență poate fi considerată o practică persistentă a autorităților române. În plus, autoritățile române nu au indicat niciun plan de a înceta acordarea autorizațiilor în cauză pentru perioadele viitoare de însămânțare.
În toate cele trei situații, țara noastră are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.
ROMÂNIA
Bolojan, întâlnire cu delegația BEI. A fost semnat un contract de finanțare de 500 mil. euro pentru autostrada A1 Sibiu-Pitești
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, delegația Băncii Europene de Investiții (BEI), aflată în vizită în România cu prilejul semnării contractului de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro, reprezentând prima tranșă dintr-un pachet total de un miliard de euro pentru construcția autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, informează un comunicat oficial.
În cadrul discuțiilor, șeful Guvernului a subliniat importanța consolidării cooperării cu BEI și cu alte instituții financiare europene, în strâns parteneriat cu Comisia Europeană: „BEI s-a dovedit, de-a lungul timpului, un partener strategic important, contribuind la dezvoltarea României prin finanțări și asistență tehnică acordate unor proiecte cu impact asupra economiei”, a transmis Executivul.
Premierul a evidențiat faptul că, în contextul angajamentelor asumate privind traiectoria fiscal-bugetară, „sprijinul BEI este important pentru cofinanțarea proiectelor deja incluse în planificarea bugetară națională, asigurând astfel continuarea și finalizarea investițiilor.”
Un domeniu prioritar al cooperării îl reprezintă energia, unde România își propune să devină un hub regional. Potrivit premierului, sunt necesare investiții în rețele inteligente, tehnologii de stocare și modernizarea infrastructurii de transport și distribuție: „Consolidarea securității energetice și integrarea în rețelele europene presupun interconectări eficiente, proiecte transfrontaliere și alinierea la standarde comune”, a mai adăugat Guvernul.
De asemenea, prim-ministrul a propus extinderea colaborării pentru sprijinirea proiectelor derulate de autoritățile locale, care au nevoie de cofinanțare pentru finalizarea investițiilor aflate în implementare.
Reprezentanții BEI și-au exprimat disponibilitatea de a identifica instrumente suplimentare de sprijin, inclusiv pentru industria de apărare, și de a continua acordarea de asistență tehnică instituțiilor publice, mediului de afaceri și universităților.
La întrevedere a participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-ministrului.
