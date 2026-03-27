Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel: „Lucrăm la o lege pentru un sistem medical digitalizat de tip paperless”

Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, profesor universitar dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat joi, la Gala Colegiului Medicilor din România, că, la nivelul Comisiei se lucrează la o lege pentru un sistem național de sănătate digitalizat, de tip „paperless”.

„Vreau să vă spun că medicina din România s-a dezvoltat datorită medicilor pe care i-a avut în interior, care și-au dorit tot timpul mai mult. Câte un pic, câte un pic, au introdus tehnici noi”, a punctat Adrian Streinu-Cercel.

Acesta a subliniat că, în pofida resurselor financiare limitate, sistemul medical din România face mult mai mult decât alte sisteme din Uniunea Europeană, din punctul de vedere al serviciilor oferite, apreciind totodată că, în România, ajunge la medic oricine își dorește acest lucru.

„Cu banii pe care îi avem, sistemul medical din România face mult mai mult decât orice sistem din Uniunea Europeană, din punct de vedere al serviciului medical pe care îl oferă. În România, numai cine nu vrea să ajungă la un doctor nu ajunge la un doctor. Acum ne punem problema de trasabilitate. Vrem ca cineva să ia pacientul de mână și să-l ducă de colo-colo. Foarte probabil că vom ajunge și acolo”, a adăugat acesta.

În finalul discursului său, acesta l-a informat pe președintele României, Nicușor Dan, că, la nivelul Comisiei pentru Sănătate din Senat, se lucrează la o lege a Sistemului Național de Sănătate digitalizat, de tip „paperless”, subliniind că își dorește ca, în perioada 2032–2034, documentele pe hârtie să dispară din circuitul sistemului de sănătate, în condițiile în care există deja toate resursele necesare pentru acest proces.

„Eu îmi doresc ca, în 2032–2034, să nu mai văd hârtii care circulă de colo-colo în sistemul de sănătate, pentru că avem tot ce ne trebuie. Digitalizarea este a noastră. O vrem, nu o vrem, va trebui să o punem la treabă în folosul nostru. Mai mult decât atât, am creionat și un design al unui nou sistem de sănătate, în care există o serie de unități mobile cu echipamente point of care, care să meargă la pacient acasă și să îi facă investigațiile acasă, după care să vadă dacă este dus undeva. Cam acesta este designul general al acestui sistem la care lucrăm și sper că, în luna următoare, să îl punem în circulație, în așa fel încât să avem o serie de întâlniri cu cei care lucrează în sistem, evident cu Colegiul Medicilor, care ne-a ajutat și până acum, cu avocații respectivi, cu juriștii, la o serie de acte normative, în așa fel încât să punem lucrurile cât de cât pe un făgaș pe care credem că medicina din România îl merită”, a conchis Adrian Streinu-Cercel.