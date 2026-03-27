Președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, Alexandru Rafila: Colegiul Medicilor din România poate ajuta la reconstruirea încrederii în profesioniștii din sistemul de sănătate

Colegiul Medicilor din România poate ajuta la reconstruirea încrederii în profesioniștii din sistemul de sănătate, într-un context în care mesajele false afectează sănătatea publică, a transmis președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Acesta a participat la gala aniversară a 31 de ani de activitate a Colegiului Medicilor din România.

„Sunt 31 de ani, o aniversare foarte importantă, care până la urmă are câteva repere. Vocație, responsabilitate, profesionalism, cred că astea sunt lucrurile care trebuie să ne caracterizeze atunci când exercităm actul medical, dar și în afara lui”, a reliefat Rafila.

Președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Reprezentanților a evocat și nivelul accelerat al investițiilor în sănătate din ultimii ani.

„Este într-adevăr extraordinar, fără precedent, ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate a România, din punct de vedere al investițiilor, dar ele trebuie însuflețite. Dumneavoastră, noi, medicii, suntem cei care reușim acest lucru. Până la urmă, însă, este vorba despre încredere”, a continuat Alexandru Rafila.

El a atras atenția asupra fenomenului dezinformării, fake news cu privire la sistemul sanitar, care are consecințe asupra sănătății publice.

„Încrederea ne face bine, dar însă încrederea se construiește. Trebuie să avem încredere în autorități, în sistemul de sănătate, în medici. Cred că cea mai important instituție, și aș vrea să o felicit pe doamna președinte, doamna profesor Poiană, dar și întreaga echipă a Colegiului Medicilor din România, pentru faptul că schimbă percepția legată de această instituție. Ei sunt cei care pot să ajute la construirea și reconstruirea încrederii în profesioniștii din sistemul de sănătate și atunci, într-adevăr, mesajele false, toate aceste lucruri care ne bombardează zi de zi, vor avea mult mai puțină penetrare și vor avea mult mai puține consecințe pentru sănătatea publică”, a conchis președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților.