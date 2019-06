Președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl Lambertz, în cadrul conferinței ”Set Plan”: Tranziția către energia curată va genera mai multe locuri de muncă și va face UE mai competitivă la nivel global

Partidul președintelui francez Emmanuel Macron și liberalii europeni au ales denumirea pentru noul lor grup în Parlamentul European, al treilea cel mai puternic din hemiciclu și din care face parte și Alianța 2020 USR PLUS, numele noii grupări politice fiind Renew Europe.

Grupul reunește membri ai Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), ai partidului La République En Marche, ai Alianței 2020 USR PLUS și alții.

Potrivit Politico Europe, partidul lui Macron a dorit cu insistență să evite cuvântul “liberal”, care este adesea folosit negativ în Franța ca o reprezentare a ultra-capitalismului.

“Grupul ALDE din Parlamentul European a fost redenumit Renew Europe”, a scris pe Twitter Chris Davies, membru al liberalilor și democraților din Marea Britanie.

The ALDE Group in the European Parliament has been renamed RENEW EUROPE. This should keep our new French partners content, but many of us will continue to refer to it as the Liberal Group.🔸@LibDems

— Chris Davies Lib Dem (@ChrisDaviesLD) June 12, 2019