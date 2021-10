Președintele Comitetului European al Regiunilor salută angajamentul lui Klaus Iohannis pentru implementarea planului de redresare prin care România va beneficia de 29,2 miliarde de euro

© PES Group in the European Committee of the Regions/ Facebook

Avem nevoie de o Europă cu competențe mai puternice în ceea ce privește drepturile sociale transfrontaliere pentru a crea condiții de concurență echitabilă pentru europeni, indiferent de naționalitatea lor, a transmis Christophe Rouillon, președintele Grupului PES din Comitetul European al Regiunilor (CoR) în cadrul Forumului Strategic de al Bled. Într-o intervenție susținută în cadrul panelului ”Viitorul Europei – Diversitate și Consens”, Rouillor a semnalat că ”o Europ a la carte va fi cu siguranță o Europă slabă”. În acest context, președintele Grupului PES din CoR a subliniat nevoia unei Uniunii ”care să aibă puterea de a lua decizii cheie în situații de urgență în domeniul sănătății publice”, punctând că ”gestionarea pandemiei ne-a învățat multe lecții în această privință”. ”Salariile minime, accesul la locuințe, la educație sau la formare variază încă dramatic în Uniunea Europeană. Avem nevoie de o Europă cu competențe puternice în domeniul conectivității pentru a ne asigura că nicio persoană și nicio regiune nu este lăsată în urmă din cauza lipsei de investiții în infrastructura digitală critică. Avem nevoie de o Europă cu o poziție fermă în ceea ce privește schimbările climatice și o acțiune colectivă pentru a le aborda. Pactul Verde European este un instrument care se va dovedi eficient numai dacă vom avea o viziune colectivă asupra imaginii de ansamblu. Nu în ultimul rând, avem nevoie de o Europă cu adevărat solidară pentru a face față unei noi crize iminente a migrației”, a mai precizat Christophe Rouillon, președintele Grupului PES din Comitetul European al Regiunilor (CoR). În cadrul plenarei inaugurale a Conferinței privind viitorul Europei, ce a avut loc în luna iunie a acestui an, președintele CoR, Apostolos Tzitzikostas, le-a transmis cetățenilor europeni că ”Bruxelles-ul și Uniunea Europeană nu sunt departe de ei” și că ”Europa este pretutindeni”. La 19 iunie a avut loc prima sesiune a Plenarei Conferinței privind viitorul Europei, formată din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliului UE/ statelor membre și ai Comisiei Europene, precum și din reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale și din cetățeni europeni. În cadrul Plenarei, participă, de asemenea, reprezentați ai Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social, partenerii sociali și societatea civilă. Continue Reading