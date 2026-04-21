Președintele Concordia avertizează că acuzațiile la adresa sectorului bancar afectează investițiile: Creditele se scumpesc, accesul la finanțare se restrânge, investitorii amână deciziile

Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, atrage atenția că vehicularea în spațiul public de acuzații la adresa sectorului bancar în legătură cu investigația Consiliului Concurenței privind mecanismul de stabilire a ROBOR și lansarea de inițiative conexe, pot eroda încrederea în sectorul bancar și pot genera efecte negative imediate asupra costului creditului și deciziilor de investiții.

“Trăim cel mai dificil context economic și geopolitic din ultimii ani. Tocmai de aceea, încrederea în piețele financiare este esențială. Mesajele care aruncă suspiciuni asupra sectorului bancar, fără ca vreo încălcare să fi fost dovedită, au efecte imediate: creditele se scumpesc, accesul la finanțare se restrânge, investitorii amână deciziile. Nu ne putem permite acest lucru acum“, a declarat Dan Șucu, citat într-un comunicat al Concordia.

Confederația Patronală Concordia subliniază că indicele de referință ROBOR reprezintă un element fundamental al pieței monetare, iar sectorul bancar este o infrastructură critică națională, coloana vertebrală a finanțării economiei românești. Într-un moment marcat de deficit bugetar ridicat și semnale prudente din partea agențiilor de rating, orice șoc de încredere în sistemul financiar riscă să se transmită rapid, afectând finanțarea statului și a mediului privat, atractivitatea investițională și ritmul de creștere economică.

Declarația lui Șucu vine la o zi după ce guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a criticat concluziile Consiliului Concurenței în investigația privind posibila manipulare a ROBOR, acesta subliniind că autorii materialului nu înțeleg cum funcționează piața bancară și că politica monetară a BNR nu se poate transmite în economie decât într-o piață care funcționează după reguli clare.

Concordia solicită autorităților să adopte o comunicare responsabilă și proporțională cu stadiul investigației, în interesul stabilității financiare și al creșterii economice.

