ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică
În ultimii 30 de ani am trecut de la o economie închisă la una liberă și competitivă. Această transformare nu a fost opera unor programe guvernamentale, ci a milioanelor de români care au înființat companii, au investit, au creat locuri de muncă, și-au asumat riscuri a declarat Dan Șucu, președintele Confederației Patronale Concordia, summitul „Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”.
El a arătat cum țara noastră a ajuns în acest punct făcând alegeri strategice corecte: „NATO ne-a dat securitate, UE și Piața Unică ne-au deschis accesul la 450 de milioane de consumatori”. Următoarea miză, a subliniat acesta, este aderarea la OCDE, care va aduce României „standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin, pe termen lung”. „Toate acestea ne oferă credibilitate, care se traduce în dobânzi mai mici și investiții noi venite în România”, a spus Șucu.
„România are astăzi resurse, idei și oameni capabili. Dar ca să putem face saltul spre o economie competitivă, bazată pe inovare și valoare adăugată, avem nevoie de coerență, de disciplină și de colaborare. Avem nevoie de un plan de care să ne ținem”, a spus Dan Șucu.
Acesta a precizat că România are nevoie să fie parte activă a deciziilor europene, mai ales într-un moment în care Uniunea trece printr-un proces amplu de transformare.
„Sigur, Uniunea Europeană nu e perfectă. Mario Draghi și alți lideri europeni spun clar: Europa trebuie să se miște mai repede, să taie birocrația și să ia decizii cu viteză dacă vrea să rămână în cursă. Din acest motiv Concordia va fi mult mai prezentă la Bruxelles. Mergem acolo unde se scriu legile care vor schimba Piața Unică în următorii 10 ani. Vrem ca vocile companiilor din România să fie auzite direct, la masa deciziilor”, a adăugat acesta.
El a explicat că firmele membre Concordia – peste 4.000 de companii, cu aproape jumătate de milion de angajați – contribuie cu aproximativ 30% la PIB-ul României.
„Bunăstarea acestei țări vine din deciziile pe care dumneavoastră le luați zilnic: în ce investiți, pe cine angajați, ce produse și servicii dezvoltați – voi sunteți forța reală a economiei noastre. În economiile europene mature, mediul de afaceri s-a organizat într-o singură voce care contează. Vă las două exemple relevante în acest sens: în Italia, Confindustria și, în Franța, MEDEF – fiecare reprezintă 85% din PIB și sunt actori care influențează procesul decizional și contribuie la predictibilitate. Acesta este modelul pe care vă încurajez să îl urmăm și noi – să fim o voce și mai puternică a celor care muncesc, investesc și creează valoare în România”, a punctat Dan Șucu.
De asemenea, președintele Confederației Patronale Concordia a avertizat că Europa traversează un moment critic, în care încearcă să își regăsească relevanța la nivel mondial, în timp ce marile economii ale lumii, Statele Unite și China, accelerează investițiile în economia viitorului și își simplifică în paralel reglementările.
El a subliniat că Polonia, Cehia și țările baltice au demonstrat că progresele rapide sunt posibile. „Și noi putem. Dar avem nevoie de o strategie națională care să ofere direcție și continuitate”, a adăugat acesta.
„România are resurse, are oameni buni și are șansa unei poziții geostrategice rare. Ceea ce ne lipsește nu sunt bunele intenții – este execuția. Capacitatea de a transforma avantajele competitive în leadership economic regional. România are nevoie ca mediul de afaceri să facă următorul pas – de la executant economic, la lider strategic. Să venim cu soluții. Să propunem politici publice, nu doar să reacționăm la ele. Să fim lideri înseamnă să ne asumăm responsabilitatea nu doar pentru companiile noastre, ci pentru direcția economică a întregii țări”, a spus Dan Șucu.
Dan Șucu a subliniat că, în acest context, dialogul social autentic are un rol esențial, arătând că o confederație patronală puternică, precum Concordia, trebuie să fie o voce prezentă și credibilă, cu un mandat clar pro-business, atât în țară, cât și la Bruxelles. El a explicat că, în ultimii ani, Concordia și-a consolidat capacitatea instituțională nu pentru un acces formal la factorii de decizie, ci pentru a putea influența deciziile care schimbă real economia României.
„Să fie foarte clar: mediul de afaceri nu cere privilegii. Cerem transparență, consistență, predictibilitate și dialog înainte de decizie. De ce? Pentru că mediul privat cunoaște realitatea economică la firul ierbii – știm ce funcționează și ce nu, înțelegem dinamica pieței, simțim nevoile consumatorilor înainte ca ele să devină statistici. Planurile de business ale companiilor se fac pe termen lung. Nu poți planifica viitorul dacă regulile și deciziile se schimbă peste noapte”, a mai spus Dan Șucu.
În încheiere, Dan Șucu a precizat că România reprezintă „cea mai frumoasă poveste economică a Europei din ultimii 20 de ani” — o țară care a crescut de 4 ori în această perioadă. El a subliniat că această poveste de succes „trebuie apărată și accelerată, nu compromisă”.
„Viitorul României nu îl va scrie nimeni în locul nostru. Avem o alegere simplă: fie continuăm să stingem focuri, fie construim împreună o economie modernă, competitivă, care creează prosperitate reală pentru toți românii. Acest summit este un angajament al mediului de afaceri: vom veni întotdeauna cu soluții concrete și vom da direcția economică a României”, a concluzionat președintele Confederației Patronale Concordia.
Luca Niculescu: Aderarea la OCDE înseamnă pentru România acces la cel mai riguros proces de analiză a politicilor publice
Secretarul de stat, Luca Niculescu, prezent la Foreign Investors Summit, organizat de Business Review, a reiterat beneficiile aderării la OCDE pentru țara noastră și a informat cu privire la efortul, depus de România, în vederea alinierii la standardele organizației.
Potrivit coordonatorului procesului național de aderare, România a înregistrat câteva progrese concrete: Strategia pentru dezvoltarea pieței de capital sau viitoarea Strategie privind conduita responsabilă în afaceri.
Luca Niculescu subliniat, de asemenea, faptul că aderarea la OCDE înseamnă pentru România acces la cel mai riguros proces de analiză a politicilor publice: „După fiecare capitol finalizat, OCDE publică un raport de evaluare – două sunt deja disponibile (pe educație și pe piața muncii, publice pe site-ul organizației), iar altele vor urma curând. Aceste documente oferă o bază solidă pentru politici mai bune, inspirate din cele mai eficiente practici internaționale.”
„Aderarea la OCDE nu marchează sfârșitul unui parcurs, ci o ocazie de a continua să îmbunătățim politicile publice. Sau, așa cum spune motto-ul organizației (pe care îl repet adesea): Politici mai bune pentru vieți mai bune”, a conchis acesta.
„Mergem mai departe: 16 comitete încheiate, 9 rămase. Aș spune că suntem tot mai aproape”, a transmis Luca Niculescu, exprimând optimismul cu privire la finalizarea procesului de aderare.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Președintele ASF a discutat, la Paris, cu directorul pentru Afaceri Financiare al OCDE despre progresele României în alinierea reglementărilor financiare la standardele organizației
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat joi, la sediul OCDE din Paris, la reuniunea Comitetului pentru Guvernanță Corporativă, un forum esențial pentru consolidarea standardelor internaționale și promovarea politicilor care sprijină eficiența economică, creșterea durabilă și stabilitatea financiară, prin implementarea celor mai bune practici în domeniu.
În cadrul întâlnirii, președintele ASF a discutat cu directorul Directoratului OCDE pentru Afaceri Financiare, Carmine Di Noia, despre progresele realizate de România în procesul de aliniere a reglementărilor din sectorul financiar la standardele OCDE.
De asemenea, Alexandru Petrescu a avut un dialog aplicat cu președintele Comitetului OCDE pentru Guvernanță Corporativă, Jean-Paul Servais, privind consolidarea practicilor de guvernanță corporativă și aprofundarea cooperării în acest domeniu.
Agenda reuniunii a vizat teme strategice pentru piețele de capital, printre care:
- Evoluții în guvernanța corporativă – analizarea concluziilor recente și a principalelor tendințe în guvernanța corporativă la nivel internațional, inclusiv în România, cu accent pe sustenabilitate și dezvoltarea piețelor dedicate companiilor în creștere.
- Furnizorii de servicii de piață de capital – discutarea modului în care furnizorii de servicii gestionează conflictele de interese și aplică metodologii de evaluare, evidențiind bune practici și provocări cheie ale industriei.
- Direcții viitoare de analiză și evaluare – explorarea priorităților pentru evaluări comparative menite să întărească transparența, integritatea și reziliența piețelor de capital.
- Inteligența artificială și guvernanța corporativă – abordarea modului în care tehnologiile AI pot fi integrate responsabil în cadrele de guvernanță corporativă, asigurând o supraveghere adecvată și eficiență operațională.
„Aceste demersuri contribuie decisiv la întărirea rezilienței și transparenței piețelor de capital, sprijinind o dezvoltare sustenabilă și încrederea investitorilor. Continuăm să ne implicăm activ pentru a avansa procesul de aliniere a cadrului de reglementare din România la standardele internaționale”, a declarat Alexandru Petrescu în intervenția sa din cadrul Comitetului de Guvernanță Corporativă.
Luca Niculescu: România primește cel de-al 16-lea aviz formal în procesul de aderare la OCDE, confirmând alinierea Sistemului Statistic Național la standardele organizației
România a primit cel de-al 16-lea aviz formal în cadrul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), de această dată din partea Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică, a anunțat vineri, pe Facebook, Luca Niculescu, coordonatorul procesului național de aderare.
„Săptămâna se încheie cu o veste excelentă! România a primit cel de-al 16-lea Aviz Formal în procesul de aderare la OCDE — cel al Comitetului pentru Statistică și Politicile de Statistică. Asta înseamnă că Sistemul Statistic Național este considerat ca fiind aliniat la standardele organizației în domeniu”, a scris Niculescu.
El a subliniat că această etapă reprezintă „un pas cu adevărat important, pentru că statistica este coloana vertebrală a OCDE”.
„Tot ce face organizația – analize, rapoarte, recomandări de politici – se bazează pe date riguroase și comparabile între țări. OCDE joacă un rol esențial în dezvoltarea standardelor statistice internaționale. Lucrează îndeaproape cu ONU, FMI, Banca Mondială și Eurostat pentru a asigura coerența globală a datelor”, a explicat el.
Niculescu a amintit și diversitatea domeniilor acoperite de statisticile OCDE – „economie, educație, sănătate, mediu, energie, muncă, inovație, guvernanță – practic toate marile teme care ne definesc viața”.
Coordonatorul procesului de aderare a felicitat echipa Institutului Național de Statistică și pe președintele Tudorel Andrei pentru „munca lor consecventă și pentru parteneriatul solid cu OCDE”, mulțumind totodată colegilor din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și altor instituții implicate.
Într-o declarație făcută la finalul Consiliului European de toamnă de la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a subliniat că aderarea la OCDE este o prioritate „pe drumul consolidării economice”, înaintând ca termen realist pentru definitivarea procesului „vara anului viitor”.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
