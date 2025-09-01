CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European anunță că „naivitatea geopolitică a luat sfârșit”: Pacea fără apărare este o iluzie. Trebuie să devenim mai suverani, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat în cadrul Forumului Strategic de la Bled, din Slovenia, trei direcții de acțiune pentru ca Europa să depășească acest moment critic, în care plăcile tectonice ale ordinii mondiale continuă să se deplaseze”.
În discursul susținut în cadrul evenimentului în care „Europa se reunește nu numai pentru a reflecta, ci și pentru a gândi strategic, a pune la încercare ipotezele și a modela viitorul”, Antonio Costa a făcut o trecere în revistă a evenimentelor care au marcat această vară, a evidențiat valorile pe care le apără Uniunea Europeană și a prezentat un mod în care UE poate „deveni mai puternică și mai sigură în lumea de astăzi”.
Antonio Costa a amintit cele două dosare importante pentru Uniunea Europeană din această vară: acordul-cadru comercial între UE și SUA și eforturile diplomatice reînnoite în legătură cu războiul din Ucraina.
El a apărat acordul comercial încheiat de Uniunea Europeană cu Statele Unite, accentuând maturitatea, responsabilitatea și deschiderea la dialog de care a dat dovadă blocul european pentru a evita „un risc imprudent” cu „un aliat cheie”, în timp ce „granița noastră estică este amenințată”.
„Sunt conștient de frustrarea resimțită de mulți europeni care consideră că Uniunea a fost prea pasivă în modelarea acestor evoluții. Permiteți-mi să abordez direct această chestiune. Cu siguranță nu celebrăm revenirea tarifelor sau limitările unui cadru comercial dezechilibrat. Dar trebuie să fim sinceri în ceea ce privește imaginea de ansamblu. În lumea interconectată de astăzi, comerțul, diplomația și securitatea se influențează inevitabil reciproc. Comerțul este una dintre dimensiunile relației noastre cu Statele Unite. Securitatea – în special în contextul unui război care se desfășoară la granițele noastre – este o preocupare existențială. Escaladarea tensiunilor cu un aliat cheie pe tema tarifelor, în timp ce granița noastră estică este amenințată, ar fi fost un risc imprudent. De aceea, în acest moment, am ales diplomația în detrimentul escaladării. Am dat spațiu dialogului, am ales reținerea, pentru că suntem responsabili. Stabilizarea relațiilor transatlantice și asigurarea angajamentului SUA în securitatea Ucrainei au fost o prioritate absolută”, a arătat Costa.
El a reamintit că nu Uniunea Europeană a declanșat un „război comercial” și a explicat de ce blocul a recurs la reținere când a fost vorba de a reacționa la tarifele impuse de Trump.
Scopul a fost acela, potrivit președintelui Consiliului European de a „ne proteja propriile interese: interesul consumatorilor europeni, prin faptul că nu le-am impus tarife vamale, interesul întreprinderilor, prin asigurarea previzibilității și garantarea faptului că produsele și serviciile noastre nu sunt dezavantajate în raport cu alți exportatori către SUA”.
Cu toate acestea, „partenerii noștri, inclusiv Statele Unite, trebuie să știe că UE își va apăra întotdeauna suveranitatea, cetățenii, întreprinderile și valorile sale. Diplomația nu trebuie confundată niciodată cu complacerea. Este adevărat că acest moment a demonstrat încă o dată că puternica noastră piață unică de 450 de milioane de consumatori și abordarea noastră bazată pe norme nu sunt suficiente. Trebuie să devenim mai autonomi, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm. Mai suverani”, a fost apelul lansat de Costa.
El a reafirmat mesajul clar că Uniunea Europeană „nu se retrage, ci se implică” pentru a lupta pentru „o lume în care pacea este protejată, parteneriatele sunt autentice și în care principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite sunt respectate – nu doar în cuvinte, ci și în fapte”.
„Nu mai putem conta doar pe aliații noștri atunci când ne confruntăm cu amenințări. Trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propriul nostru destin”, a mai spus Costa, arătând că Europa a fost alături de Ucraina în războiul rus de agresiune, din convingerea că „puterea nu poate prevala asupra legii”, dar și ca urmare a conștientizării că securitatea UE este „legată de reziliența Ucrainei”.
Făcând referire la situația din Orientul Mijlociu, unde suntem „martorii unei catastrofe umanitare în Gaza”, președintele Consiliului European a transmis îngrijorarea cu privire la „viabilitatea unui viitor stat palestinian”, cu precădere ca urmare a extinderii coloniilor în Cisiordania și a dislocărilor de populației din Gaza, și a cerut „o încetare imediată și durabilă a focului, acces umanitar fără restricții, încetarea activităților de colonizare ilegală și un angajament internațional reînnoit față de soluția celor două state”.
Într-o mustrare adresată Ungariei și Slovaciei, punând accentul pe vremurile excepționale care reclamă asumare, consens și maturitate, Antonio Costa a subliniat că „unanimitatea în politica externă și de securitate comună nu este un drept de veto, ci, dimpotrivă, responsabilitatea specială a fiecărui stat membru de a ajunge la compromisuri într-un spirit de cooperare loială”.
„Naivitatea geopolitică a luat sfârșit. De aceea, creștem masiv investițiile în domeniul apărării – pentru a ne consolida propria securitate, a ne întări industriile și a crea locuri de muncă în întreaga Europă. Acest lucru ne sporește, de asemenea, credibilitatea și influența pe scena mondială. Pacea fără apărare este o iluzie. Soft power-ul nu este suficient într-o lume în care hard power-ul prevalează prea des”, a continuat președintele Consiliului European.
În încheiere, acesta a făcut referire la viitorul Uniunii Europene, în perspectiva acceptării de noi membri, și la nevoia de reformare a blocului european pentru a-i putea primi pe aceștia.
„Uniunea Europeană nu este un club închis. Suntem o comunitate de valori și un proiect de pace și prosperitate – iar acest proiect nu este încă finalizat. Parcursul de aderare al Balcanilor de Vest, al Moldovei și al Ucrainei nu este doar o promisiune. Este o prioritate. Aceste țări se află în inima Europei și fac parte din viitorul Europei. În următorii ani, trebuie să pregătim Uniunea pentru extindere – prin reforme, ajustări bugetare și consolidarea guvernanței. Extinderea nu va fi ușoară, dar va merita efortul. Este cea mai bună investiție pe care o putem face – pentru a reconcilia națiunile și istoriile și pentru a construi un continent mai unit. Vom continua să colaborăm cu toți partenerii în vederea aderării și să profităm de acest impuls pozitiv în ceea ce privește extinderea”, a dat asigurări Costa.
„În lumea fragmentată de astăzi, Uniunea Europeană alege să acționeze – nu doar prin forță, ci prin parteneriat, principii și perseverență. Vom fi alături de cei care respectă dreptul internațional – nu de cei care încearcă să-l distrugă. Și vom continua să construim o Europă mai puternică – nu doar pentru noi înșine, ci pentru binele păcii, justiției și cooperării la nivel mondial. Aceasta este promisiunea Europei. Acesta este scopul Europei”, a conchis președintele Consiliului European printr-o reiterare a angajamentului european pentru o lume liberă și democratică.
Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu ”adevărat puternic”, subliniază Zelenski într-o convorbire cu Antonio Costa
Președintele Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a discuta despre necesitatea de a crește presiunea asupra Rusiei și de a consolida sprijinul acordat Ucrainei.
Șeful statului a subliniat că Ucraina și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire la nivel de lideri. Acest lucru a fost discutat în mod specific în cadrul discuțiilor cu președintele SUA, Donald Trump, și cu partenerii europeni: „În același timp, Rusia nu a dat semne că ar fi dispusă să facă același lucru. Trebuie intensificată presiunea asupra Federației Ruse. Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu adevărat puternic.”
Citiți și: Statele UE, fără Ungaria, condamnă într-o declarație comună cele mai recente atacuri ale Moscovei împotriva Ucrainei
Zelenski și Costa au discutat despre elaborarea garanțiilor de securitate. Liderul de la Kiev a menționat că se lucrează în continuare la finalizarea tuturor componentelor: „Garanțiile vor consta în trei blocuri, iar președintele a subliniat că una dintre garanțiile cheie de securitate trebuie să fie aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Ucraina se așteaptă să realizeze foarte curând progrese comune cu Moldova în această chestiune”, mai transmite comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Citiți și: Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
De asemenea, președintele Volodimir Zelenski l-a invitat pe președintele Consiliului European să viziteze Ucraina.
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Președintele Consiliului European, António Costa, va vizita liderii UE în statele membre în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, în cadrul unui “tur al capitalelor” care va cuprinde și România, unde se va afla pe 4 septembrie pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, călcând astfel pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se va întâlni luni, 1 septembrie, la Constanța, cu Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Potrivit unui comunicat al Consiliului, acest „Tour des Capitales” îi va permite președintelui Costa să adune opiniile șefilor de stat sau de guvern cu privire la situația din UE și să pregătească terenul pentru viitoarele Consilii Europene și summituri internaționale. În paralel, șefa Comisiei Europene va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, considerate statele UE din prima linie a flancului estic.
„În următoarele trei săptămâni, voi călători prin Europa, întâlnindu-mă cu liderii UE în capitalele lor. Aceste conversații vor contribui la conturarea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, datoria mea este să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor – mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi munci pentru a consolida cooperarea noastră, pentru că, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.
În cadrul întâlnirilor cu liderii, președintele Costa va discuta toate principalele priorități politice, precum și metodele de lucru ale Consiliului European.
Președintele va vizita majoritatea țărilor UE între 1 și 19 septembrie. O primă întâlnire cu prim-ministrul Belgiei, Bart de Wever, a avut loc pe 27 august la Bruxelles.
În prima săptămână a turneului său, președintele Costa se va întâlni cu prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, pe 2 septembrie. Această vizită va fi precedată de participarea sa la Forumul Strategic de la Bled, pe 1 septembrie, unde va susține un discurs principal.
Pe 2 septembrie, președintele Costa se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, la Zagreb.
Pe 3 septembrie, el se va întâlni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, la Viena.
Pe 4 septembrie, va fi în România pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și în Bulgaria pentru o întâlnire cu prim-ministrul Rossen Jeliazkov.
Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu prim-ministrul Petr Fiala în Cehia și cu prim-ministrul Dick Schoof în Țările de Jos, pe 5 septembrie.
Detaliile săptămânii următoare vor fi anunțate vineri, 5 septembrie.
Până la sfârșitul anului, președintele António Costa va prezida două Consilii Europene formale, în octombrie și decembrie 2025, precum și Consiliul European informal care va avea loc la Copenhaga pe 1 octombrie. Întâlnirea Comunității Politice Europene este programată pentru 2 octombrie, tot în capitala daneză.
Costa va co-prezida Summitul UE-CELAC din 8-9 noiembrie în Columbia și Summitul UE–Uniunea Africană în Angola, pe 24-25 noiembrie. În numele UE, el va participa, de asemenea, la Săptămâna la Nivel Înalt a ONU și va susține discursuri în fața Adunării Generale ONU și a Consiliului de Securitate ONU în septembrie. De asemenea, el va particip la COP30, la Belém, în noiembrie.
Viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității și dezvoltării pe care o va oferi aderarea la UE, afirmă Antonio Costa
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat, după videoconferința celor 27 de șefi de stat sau de guvern din UE, că viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care o va aduce aderarea la Uniunea Europeană.
Întrevederea virtuală, convocată de președintele Consiliului European, a avut loc după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cu această ocazie, Costa i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Uniunea Europeană rămâne unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.
António Costa a subliniat că, în prezent, există trei priorități foarte clare. În primul rând, din perspectivă umanitară, să se asigure încetarea atacurilor și să nu mai aibă loc crime pe teritoriul Ucrainei. În al doilea rând, reluarea procesului de schimb de prizonieri și înregistrarea de progrese privind returnarea copiilor care au fost răpiți și care se află acum dispăruți.
„O altă dimensiune importantă este pregătirea garanțiilor de securitate pentru un viitor proces de pace. În acest sens, a fost deosebit de semnificativ faptul că președintele Trump a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a participa la măsurile de securitate la care coaliția a lucrat în ultimele luni”, a adăugat Costa.
În plus, Costa a subliniat importanța pregătirii negocierilor bilaterale, trilaterale și cvadrilaterale, pentru ca acestea să poată începe cât mai curând posibil. Potrivit acestuia, din perspectiva Uniunii Europene, au fost discutate pașii concreți prin care UE poate conferi credibilitate acestui proces și pentru a-l sprijini pe președintele Trump în eforturile sale de pace.
„Există trei dimensiuni cheie în acest sens. În primul rând, intensificarea presiunii asupra Rusiei prin continuarea pregătirii celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, pentru a ne asigura că menținem presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și a opri crimele din Ucraina. În al doilea rând, deblocarea Facilității europene pentru pace în vederea consolidării capacităților militare ale Ucrainei”, a detaliat președintele Consiliului European.
El a precizat că baza viitoarelor garanții de securitate va fi întotdeauna reprezentată de forțele armate ucrainene și că, prin urmare, consolidarea capacității acestora reprezintă o modalitate concretă de a întări măsurile de securitate în viitor.
„Și, în cele din urmă, avansarea procesului de extindere, întrucât viitorul Ucrainei nu depinde doar de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care aderarea la Uniunea Europeană o oferă. Pe aceste dimensiuni ne vom concentra în perioada următoare. Cred că avem în față săptămâni de muncă intensă. Traversăm un moment dificil și critic, iar nimic nu este garantat, dar este esențial să continuăm acest efort pentru a asigura succesul”, a conchis António Costa.
