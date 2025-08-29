CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Președintele Consiliului European, António Costa, va vizita liderii UE în statele membre în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, în cadrul unui “tur al capitalelor” care va cuprinde și România, unde se va afla pe 4 septembrie pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, călcând astfel pe urmele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se va întâlni luni, 1 septembrie, la Constanța, cu Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.
Potrivit unui comunicat al Consiliului, acest „Tour des Capitales” îi va permite președintelui Costa să adune opiniile șefilor de stat sau de guvern cu privire la situația din UE și să pregătească terenul pentru viitoarele Consilii Europene și summituri internaționale. În paralel, șefa Comisiei Europene va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, considerate statele UE din prima linie a flancului estic.
„În următoarele trei săptămâni, voi călători prin Europa, întâlnindu-mă cu liderii UE în capitalele lor. Aceste conversații vor contribui la conturarea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, datoria mea este să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor – mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi munci pentru a consolida cooperarea noastră, pentru că, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră”, a declarat António Costa, președintele Consiliului European.
În cadrul întâlnirilor cu liderii, președintele Costa va discuta toate principalele priorități politice, precum și metodele de lucru ale Consiliului European.
Președintele va vizita majoritatea țărilor UE între 1 și 19 septembrie. O primă întâlnire cu prim-ministrul Belgiei, Bart de Wever, a avut loc pe 27 august la Bruxelles.
În prima săptămână a turneului său, președintele Costa se va întâlni cu prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, pe 2 septembrie. Această vizită va fi precedată de participarea sa la Forumul Strategic de la Bled, pe 1 septembrie, unde va susține un discurs principal.
Pe 2 septembrie, președintele Costa se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, la Zagreb.
Pe 3 septembrie, el se va întâlni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, la Viena.
Pe 4 septembrie, va fi în România pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și în Bulgaria pentru o întâlnire cu prim-ministrul Rossen Jeliazkov.
Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu prim-ministrul Petr Fiala în Cehia și cu prim-ministrul Dick Schoof în Țările de Jos, pe 5 septembrie.
Detaliile săptămânii următoare vor fi anunțate vineri, 5 septembrie.
Până la sfârșitul anului, președintele António Costa va prezida două Consilii Europene formale, în octombrie și decembrie 2025, precum și Consiliul European informal care va avea loc la Copenhaga pe 1 octombrie. Întâlnirea Comunității Politice Europene este programată pentru 2 octombrie, tot în capitala daneză.
Costa va co-prezida Summitul UE-CELAC din 8-9 noiembrie în Columbia și Summitul UE–Uniunea Africană în Angola, pe 24-25 noiembrie. În numele UE, el va participa, de asemenea, la Săptămâna la Nivel Înalt a ONU și va susține discursuri în fața Adunării Generale ONU și a Consiliului de Securitate ONU în septembrie. De asemenea, el va particip la COP30, la Belém, în noiembrie.
CONSILIUL EUROPEAN
Viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității și dezvoltării pe care o va oferi aderarea la UE, afirmă Antonio Costa
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat, după videoconferința celor 27 de șefi de stat sau de guvern din UE, că viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care o va aduce aderarea la Uniunea Europeană.
Întrevederea virtuală, convocată de președintele Consiliului European, a avut loc după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cu această ocazie, Costa i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Uniunea Europeană rămâne unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.
António Costa a subliniat că, în prezent, există trei priorități foarte clare. În primul rând, din perspectivă umanitară, să se asigure încetarea atacurilor și să nu mai aibă loc crime pe teritoriul Ucrainei. În al doilea rând, reluarea procesului de schimb de prizonieri și înregistrarea de progrese privind returnarea copiilor care au fost răpiți și care se află acum dispăruți.
„O altă dimensiune importantă este pregătirea garanțiilor de securitate pentru un viitor proces de pace. În acest sens, a fost deosebit de semnificativ faptul că președintele Trump a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a participa la măsurile de securitate la care coaliția a lucrat în ultimele luni”, a adăugat Costa.
În plus, Costa a subliniat importanța pregătirii negocierilor bilaterale, trilaterale și cvadrilaterale, pentru ca acestea să poată începe cât mai curând posibil. Potrivit acestuia, din perspectiva Uniunii Europene, au fost discutate pașii concreți prin care UE poate conferi credibilitate acestui proces și pentru a-l sprijini pe președintele Trump în eforturile sale de pace.
„Există trei dimensiuni cheie în acest sens. În primul rând, intensificarea presiunii asupra Rusiei prin continuarea pregătirii celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, pentru a ne asigura că menținem presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și a opri crimele din Ucraina. În al doilea rând, deblocarea Facilității europene pentru pace în vederea consolidării capacităților militare ale Ucrainei”, a detaliat președintele Consiliului European.
El a precizat că baza viitoarelor garanții de securitate va fi întotdeauna reprezentată de forțele armate ucrainene și că, prin urmare, consolidarea capacității acestora reprezintă o modalitate concretă de a întări măsurile de securitate în viitor.
„Și, în cele din urmă, avansarea procesului de extindere, întrucât viitorul Ucrainei nu depinde doar de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care aderarea la Uniunea Europeană o oferă. Pe aceste dimensiuni ne vom concentra în perioada următoare. Cred că avem în față săptămâni de muncă intensă. Traversăm un moment dificil și critic, iar nimic nu este garantat, dar este esențial să continuăm acest efort pentru a asigura succesul”, a conchis António Costa.
Citiți și
Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.
Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.
CONSILIUL EUROPEAN
Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni
Cei 27 de șefi de state sau de guverne din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, prin videoconferință, pentru a discuta rezultatele întrevederii de luni de la Washington dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, acompaniat de mai mulți lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia.
Videoconferința a fost anunțată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și de șefa diplomației române, Oana Țoiu, după o convorbire telefonică cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.
“Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum și următorii pași la nivel european. Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, și nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum și implicațiile pentru Marea Neagră sunt esențiale în acest proces. Susținem o voce puternică, comună, a Coaliției de voință”, a scris Țoiu, pe Facebook.
Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României.
Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace,… pic.twitter.com/QJY7zU6WIE
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 18, 2025
În ceea ce privește poziția României, președintele Nicușor Dan a transmis duminică, la reuniunea prin videoconferință a “Coaliției de Voință”, că România este dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, subliniind totodată că unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei.
Referitor la întrunirea de marți de la nivelul UE, șeful Consiliului European, Antonio Costa, a precizat că reuniunea prin videoconferință a Consiliului European va avea loc pentru a avea loc o informare la nivelul liderilor europeni cu privire la discuțiile de la Washington cu privire la Ucraina.
“Împreună cu SUA, UE va continua să depună eforturi în vederea instaurării unei păci durabile care să protejeze interesele vitale ale Ucrainei și ale Europei în materie de securitate”, a spus Costa.
I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.
Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and…
— António Costa (@eucopresident) August 18, 2025
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte.
Decizia a venit pe fondul presiunilor președintelui american ca Ucraina să accepte o pace rapidă, după summitul pe care l-a avut vineri cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.
Înainte de vizita la Casa Albă, cei trei lideri amintiți au găzduit o reuniune a aliaților pentru a consolida poziția lui Zelenski, cu scopul de a obține „garanții de securitate solide pentru Ucraina, care să includă un rol activ al Statelor Unite”.
Citiți și Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO
Problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în centrul elaborării unui eventual acord de pace, pentru că acestea ar avea drept scop să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina. Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanții de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin.
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile.
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington.
CHINA
De la Beijing, Antonio Costa cere Chinei „să își folosească influența asupra Rusiei” pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a transmis președintelui chinez Xi Jinping, cu ocazia summitului UE-China, că Uniunea Europeană dorește să obțină progrese concrete în domeniul comercial și economic, subliniind în același timp că ambele părți urmăresc o relație echilibrată și reciproc avantajoasă.
„Uniunea Europeană rămâne angajată să-și adâncească parteneriatul bilateral, să realizeze progrese concrete în abordarea preocupărilor cu respect, bunăvoință și onestitate și să colaboreze pentru susținerea multilateralismului. Avem nevoie de progrese concrete pe problemele legate de comerț și economie. Ambele părți își doresc o relație echilibrată, reciprocă și benefică”, a declarat Antonio Costa.
Totodată, președintele Consiliului European a subliniat că Uniunea Europeană și China au sisteme politice și economice diferite și că nu întotdeauna se află „pe aceeași lungime de undă”. Cu toate acestea, „avem un interes comun în a urmări relații constructive și stabile, ancorate în respectul pentru ordinea internațională bazată pe reguli”, a spus el.
„Dorim să continuăm dialogul cu China pentru a aborda provocările globale și a adopta acțiuni mai ambițioase privind schimbările climatice și biodiversitatea, sănătatea și pregătirea pentru pandemii, securitatea alimentară, reducerea riscului de dezastre, anularea datoriilor și asistența umanitară”, a adăugat Antonio Costa.
Mai mult, Antonio Costa a afirmat că Uniunea Europeană și China trebuie să susțină valorile fundamentale consacrate în Carta ONU, precum suveranitatea, integritatea teritorială și respectul pentru frontierele recunoscute la nivel internațional.
„În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, facem apel către China să își folosească influența asupra Rusiei pentru a respecta Carta ONU și a pune capăt războiului său de agresiune împotriva Ucrainei”, a punctat președintele Consiliului European.
În final, Antonio Costa s-a declarat recunoscător pentru oportunitatea de a aborda în mod constructiv aceste chestiuni împreună cu președintele chinez, exprimându-și dorința ca relațiile bilaterale UE–China să continue să aducă prosperitate și să contribuie la stabilitatea globală.
„Îmi doresc ca peste 50 de ani Uniunea Europeană și China să poată celebra relații bilaterale care continuă să aducă prosperitate popoarelor noastre, să dezvolte soluții pentru provocările globale comune și să servească cauza păcii mondiale. Astfel de relații vor aduce beneficii oamenilor noștri și vor contribui la stabilitatea lumii”, a conchis președintele Consiliului European.
La rândul său, președintele chinez Xi Jinping le-a transmis liderilor europeni că Beijingul și Bruxellesul trebuie să consolideze încrederea reciprocă. Ca răspuns la apelul UE pentru o „reechilibrare” a schimburilor economice, China a îndemnat Uniunea Europeană să-și reconsidere mai întâi „mentalitatea” față de Beijing, pe care o consideră prea ostilă, informează Agerpres.
UE a impus tarife mari vehiculelor electrice fabricate în China, acuzând subvențiile de stat chinezești că denaturează concurența, în detrimentul producătorilor europeni. Beijingul a negat aceste acuzații și a răspuns cu anchete țintite asupra importurilor de carne de porc, coniac și produse lactate europene.
În ceea ce privește războiul din Ucraina, europenii privesc cu suspiciune apropierea economică și politică dintre China și Rusia de la invazia din 2022 din Ucraina. UE consideră că aceasta este un sprijin implicit pentru Moscova.
Citiți și:
Ursula von der Leyen face apel la reechilibrarea relației UE-China: „Este vital ca Europa și China să-și recunoască reciproc preocupările și să propună soluții concrete”
Înaintea summitului UE-China, ministrul chinez al comerțului protestează „solemn” față de noile sancțiuni europene împotriva Rusiei, care vizează și două bănci chineze
Înaintea summitului UE-China, Antonio Costa reafirmă importanța relației bilaterale: „Modul în care colaborăm și interacționăm contează – la nivel global”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență
Pacienții oncologici vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată prin CNAS: Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului
Confederația Patronală Concordia subliniază că doar prin „dialog constructiv” între autorități și mediul de afaceri „pot fi prevenite dezechilibre economice suplimentare induse de noi măsuri fiscale”
Ambasada Bangladeshului la București apreciază sprijinul autorităților române acordat livratorului agresat: Un incident izolat
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
Este “evident” că nu va avea loc o întâlnire Zelenski – Putin, afirmă Merz înaintea unui consiliu franco-german cu Macron la Fort de Brégançon
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO1 week ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- NATO1 week ago
România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina, transmite MApN: Infrastructura militară aeriană a României, un punct forte pe flancul estic NATO
- ENERGIE3 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui