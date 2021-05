Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a transmis tatălui jurnalistului disident Roman Protasevici ”deplina solidaritate a UE și profunda mea empatie de tată”

Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a transmis miercuri tatălui disidentului Roman Protasevici ”solidaritatea UE” și ”profunda” sa empatie, ”ca tată”.

”Tocmai l-am contactat telefonic pe Dzmitri Protesivici pentru a exprima deplina solidaritate a UE cu familia sa și profunda mea empatie, în calitate de tată”, a precizat oficialul european într-un mesaj publicat pe Twitter.

I just called Dzmitry #Pratasevich to express the EU’s fullest solidarity with the Pratasevich family and my deep empathy as a father.

I reiterate the EU’s call on #Belarus authorities to immediately release his son Raman, Sofia #Sapega as well as all political prisoners. pic.twitter.com/nSvl2ZXync

— Charles Michel (@eucopresident) May 26, 2021