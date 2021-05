Președintele Consiliului European, Charles Michel, mesaj de Ziua Europei: Uniunea Europeană promovează pacea, libertatea și drepturile sociale

Uniunea Europeană promovează pacea, libertatea și drepturile sociale, a transmis președintele Consiliului European, Charles Michel, într-un mesaj pe Twitter, publicat cu ocazia Zilei Europei, marcată în acest an printr-un eveniment istoric, în care cetățenii europeni sunt invitați să își pună amprenta asupra direcției și politicilor UE printr-un exercițiu de democrație participativă.

Mesajul lui Michel publicat pe rețeaua socială este însoțit de un video în care se regăsesc mesajele unor reprezentați ai tinerei generații, consultați la Porto, unde zilele trecute a avut loc summitul social, reuniunea șefilor de stat sau de guvern și summitul UE-India.

Happy #EuropeDay! 🇪🇺

The EU promotes peace, freedom and social rights.

What does Europe mean to the young generation we met in Porto this week? #StrongerTogether pic.twitter.com/tgO3asLwUW

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2021