Președintele Consiliului European consideră că UE va trebui să discute cu Rusia despre securitatea europeană și pacea în Ucraina

Andreea Radu
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sâmbătă deschiderea Uniunii Europene față de ideea de a discuta cu Rusia despre asigurarea păcii în Ucraina, transmite dpa, potrivit Agerpres.

„La momentul oportun ar trebui să discutăm cu Rusia despre chestiuni de securitate comune”, a spus înaltul oficial european, care a subliniat că UE nu va acționa pe cont propriu. El a precizat că Uniunea Europeană nu va lua nicio măsură care ar submina inițiativa de pace promovată de președintele SUA, Donald Trump.

Cu scurt timp înainte de a vorbi la Bruxelles, Antonio Costa a discutat telefonic cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că Uniunea Europeană este alături de Ucraina „în lupta sa pentru pace și în apărarea valorilor noastre europene comune”.

„Curajul și reziliența poporului ucrainean ne inspiră în fiecare zi. Suntem alături de Ucraina în lupta sa pentru pace și în apărarea valorilor noastre europene comune. Viitorul Ucrainei se află în Uniunea Europeană. Așteptăm cu interes să parcurgem cât mai curând posibil următoarele etape ale procesului vostru de aderare. Împreună, construim un viitor european comun”, a scris Antonio Costa, pe X.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis sâmbătă un mesaj cu ocazia Zilei Europei, în care a subliniat că Ucraina se consideră deja o parte inseparabilă a familiei europene, afirmând că lupta pentru independența și viitorul țării reprezintă totodată o apărare a viitorului Europei.

„Astăzi este Ziua Europei. Iar Ucraina marchează această zi nu formal sau prin sloganuri, ci cu deplina convingere că este deja o parte inseparabilă a familiei europene. Apărăm Ucraina, independența noastră, viitorul nostru – și, făcând acest lucru, noi, cei din Ucraina, apărăm Europa noastră. O Europă din care Ucraina a făcut și va face în continuare parte”, a declarat Zelenski.

Maia Sandu și președintele Ciprului au celebrat Ziua Europei în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, "plină de tineri moldoveni care cred în Europa"
"Nu voi domni peste Ungaria, îmi voi servi țara": Peter Magyar, felicitat de liderii UE și de Zelenski că și-a inaugurat mandatul de Ziua Europei
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

