Președintele Consiliului European, discuție telefonică cu președintele Iranului. Charles Michel i-a cerut lui Hassan Rouhani să evite ”acte ireversibile” și să respecte acordul nuclear

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a calificat drept un “pas important” votul dat vineri la Londra de Camera Comunelor în favoarea acordului privind Brexit şi i-a cerut premierului britanic Boris Johnson să caute stabilirea unei viitoare relaţii echilibrate între Londra şi Bruxelles.

”Votul din Camera Comunelor este un pas important în procesul de ratificare a Articolului 50. Un teren de joc egal rămâne indispensabil pentru orice viitoare relaţie” între UE şi Regatul Unit, a scris Charles Michel, într-un mesaj pe Twitter.

The vote in @HouseofCommons is an important step in the #Article50 ratification process @BorisJohnson

A level playing field remains a must for any future relationship.

— Charles Michel (@eucopresident) December 20, 2019