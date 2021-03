Președintele Consiliului European, discuție telefonică cu Vladimir Putin înaintea summitului liderilor europeni: Relațiile UE-Rusia se află la cel mai scăzut nivel

Președintele Consiliului European i-a transmis luni președintelui rus Vladimir Putin că “relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia se află la cel mai scăzut nivel”, într-o convorbire telefonică pe care cei doi lideri au avut-o înainte de summitul șefilor de stat sau de guvern din UE de joi și vineri și în care liderul de la Kremlin a denunţat luni poziţia ”conflictuală” a Uniunii Europene cu privire la Rusia.

“Există dezacorduri în multiple chestiuni”, a transmis purtătorul de cuvânt al Consiliului European, Barend Leyts.

Readout of this morning’s phone call of @eucopresident Charles Michel with president Vladimir Putin @KremlinRussia_E https://t.co/yU1z9L1MAy

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 22, 2021