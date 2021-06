Președintele Consiliului European, discuție telefonică cu Vladimir Putin: UE rămâne unită în fața actelor provocatoare ale Rusiei. Relațiile noastre sunt la un nivel scăzut

Președintele Consiliului European, Charles Michel, s-a alăturat liderilor instituțiilor europene și statelor membre, care s-au vaccinat public împotriva COVID-19.

Acesta a ținut să mulțumească oamenilor din prima linie care au făcut posibilă campania europeană de vaccinare: „Vreau să-i mulțumesc Nadiei pentru că mi-a oferit ceea ce prețuim cel mai mult: o doză de libertate. Nadia și toți lucrătorii din domeniul sănătății din întreaga lume ne ajută să ne întoarcem încet la viața noastră normală. Va mai dura ceva timp și trebuie să rămânem vigilenți, dar suntem pe drumul cel bun”, a scris oficialul european pe contul personal de Twitter.

I want to thank Nadia for giving me what we cherish the most: a shot of freedom.

Nadia and all health workers around the world are helping us to slowly get back to our normal lives.

It will still take some time and we have to remain vigilant but we are on the right track. pic.twitter.com/aTPqT16GSd

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 3, 2021