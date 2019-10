Președintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat la final de mandat, anunță că UE-27 a aprobat oficial amânarea Brexit-ului până la 31 ianuarie 2020, cel târziu: Ar putea fi ultima. Vă voi ţine pumnii

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat la final de mandat, a anunțat marți seara că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, în mod formal, prin procedură scrisă, amânarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană până la 31 ianuarie 2020, cel târziu, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Prietenilor mei britanici: cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat formal amânarea. Ar putea fi ultima. Vă rog să folosiţi cât mai bine acest timp”, a scris Donald Tusk într-o postare pe pagina sa de Twitter, publicată în același timp cu un comunicat oficial al Consiliului European prin care instituția anunțat decizia luată.

