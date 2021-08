Președintele Consiliului European, după explozia de la aeroportul din Kabul: Actuala instabilitate nu poate conduce la o reapariție a terorismului

Președintele Consiliului European Charles Michel a făcut joi un apel ca instabilitatea din Afganistan să nu conducă înspre o reafirmare a fenomenului terorist, într-o reacție publicată pe Twitter ca urmare a unui atac sinucigaș care a avut la aeroportul din Kabul.

“Suntem foarte îngrijorați de știrile privind explozia de la Kabul și monitorizăm îndeaproape situația. Gândurile mele se îndreaptă către victime și familiile acestora. Asigurarea unei treceri sigure către aeroport rămâne vitală. Trebuie să ne asigurăm că actuala instabilitate nu poate conduce la o reapariție a terorismului“, a scris Charles Michel, pe Twitter.

