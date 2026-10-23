Președintele Consiliului European, după incidentul din Marea Neagră: Astfel de atacuri sunt inacceptabile. UE își exprimă solidaritatea deplină cu România

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis solidaritatea deplină a Uniunii Europene față de România, după ce o navă comercială a fost lovită vineri de o dronă la 13 mile marine de Constanța.

„UE își exprimă solidaritatea deplină cu România în urma atacului de azi-dimineață asupra unei nave în largul coastelor sale. Îmi exprim sinceră solidaritate cu familiile victimelor și transmit condoleanțe din toată inima. Felicit Paza de Coastă a României pentru eforturile continue de căutare și salvare. Atacurile în largul coastelor statelor membre ale UE din Marea Neagră sunt în creștere ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Astfel de atacuri sunt inacceptabile și trebuie să înceteze. UE este unită în opoziția sa față de războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și față de campaniile sale hibride din ce în ce mai intense”, a reacționat Antonio Costa într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după ce și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de condamnare a acțiunii nesăbuite a Rusiei.

The EU stands in full solidarity with Romania following this morning’s attack on a vessel off its coast. I express my sincere solidarity with the victims’ families and extend my heartfelt condolences. I commend the Romanian Coast Guard for its ongoing search-and-rescue efforts. Attacks off the coasts of EU Member States in the Black Sea are increasing as a consequence of Russia’s war of aggression against Ukraine. Such attacks are unacceptable and must stop. The EU is united in its opposition to Russia’s illegal war of aggression against Ukraine and its escalating hybrid campaigns. — António Costa (@eucopresident) October 23, 2026

Incidentul de securitate care a avut loc vineri s-a soldat cu decesul unui marinar și rănirea altora. Alți trei marinari sunt dați dispăruți.

Într-o primă reacție, președintele Nicușor Dan a condamnat atacul rusesc asupra navei comerciale și a dat asigurări că România va avea echipamente suplimentare pentru a asigura securitatea în regiune, lucru confirmat și de premierul Luca Niculescu în mesajul său transmis în urma incidentului de securitate.

Consecințele pe care războiul rus împotriva Ucrainei le are asupra situației de securitate din Marea Neagră au fost abordate în cadrul unei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în urma căreia s-a luat decizia de consolidare a capacităților de supraveghere maritimă și de combatere a dronelor.

Aceste chestiuni au fost discutate și de președintele Comitetului Militar al UE, generalul Seán Clancy, cu ministrul de Externe, respectiv al Apărării.

Atacurile cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră se află, de asemenea, în atenția Parlamentului European.

În cadrul unei rezoluții adoptate joi, eurodeputații solicită UE să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, în urma ultimelor atacuri soldate cu victime împotriva unor nave comerciale civile.