Președintele Consiliului European, după incidentul din Marea Neagră: Astfel de atacuri sunt inacceptabile. UE își exprimă solidaritatea deplină cu România

ROMÂNIAU.E.CONSILIUL EUROPEAN
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis solidaritatea deplină a Uniunii Europene față de România, după ce o navă comercială a fost lovită vineri de o dronă la 13 mile marine de Constanța.

„UE își exprimă solidaritatea deplină cu România în urma atacului de azi-dimineață asupra unei nave în largul coastelor sale. Îmi exprim sinceră solidaritate cu familiile victimelor și transmit condoleanțe din toată inima. Felicit Paza de Coastă a României pentru eforturile continue de căutare și salvare. Atacurile în largul coastelor statelor membre ale UE din Marea Neagră sunt în creștere ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Astfel de atacuri sunt inacceptabile și trebuie să înceteze. UE este unită în opoziția sa față de războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și față de campaniile sale hibride din ce în ce mai intense”, a reacționat Antonio Costa într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, după ce și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de condamnare a acțiunii nesăbuite a Rusiei.

Incidentul de securitate care a avut loc vineri s-a soldat cu decesul unui marinar și rănirea altora. Alți trei marinari sunt dați dispăruți.

Într-o primă reacție, președintele Nicușor Dan a condamnat atacul rusesc asupra navei comerciale și a dat asigurări că România va avea echipamente suplimentare pentru a asigura securitatea în regiune, lucru confirmat și de premierul Luca Niculescu în mesajul său transmis în urma incidentului de securitate.

Consecințele pe care războiul rus împotriva Ucrainei le are asupra situației de securitate din Marea Neagră au fost abordate în cadrul unei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în urma căreia s-a luat decizia de consolidare a capacităților de supraveghere maritimă și de combatere a dronelor.

Aceste chestiuni au fost discutate și de președintele Comitetului Militar al UE, generalul Seán Clancy, cu ministrul de Externe, respectiv al Apărării.

Atacurile cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră se află, de asemenea, în atenția Parlamentului European.

În cadrul unei rezoluții adoptate joi, eurodeputații solicită UE să ia în considerare desfășurarea unei operațiuni navale în Marea Neagră, în urma ultimelor atacuri soldate cu victime împotriva unor nave comerciale civile.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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