Președintele Consiliului European: Germania este un pilon esențial al UE, iar o Germanie mai puternică este crucială pentru economia noastră

Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis joi, într-un discurs susținut la Institutul Universitar European din Florența în cadrul unei ceremonii de marcarea a 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a transformat mentalitatea europeană “de la o pauză geopolitică la construcția unei Europe a Apărării”, devenind “un test al identității europene”.

În debutul intervenției sale, cu o zi înainte de a marca Ziua Europei și 75 de ani de la Declarația Schuman, Costa a subliniat simbolismul prezenței sale în Florența, un oraș care întruchipează spiritul proiectului european de pace.

“Uniunea Europeană nu a fost creată doar ca un proiect economic, ci ca un proiect de pace prin concepere”, a afirmat Costa, amintind că la doar cinci ani de la încheierea războiului, Declarația Schuman a propus o viziune revoluționară: integrarea producției de cărbune și oțel – materialele esențiale pentru război – pentru a face conflictul “nu doar de neconceput, ci materialmente imposibil”.

It is a great honour to be here in Florence, at the European University Institute on this historic day.

This day of peace — but unfortunately we cannot celebrate it in peace.

Follow my speech at the @EUI_EU ↓ https://t.co/maWCRju69F

— António Costa (@eucopresident) May 8, 2025