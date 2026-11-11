Președintele Consiliului European îl asigură pe Friedrich Merz după ultimatumul privind bugetul UE: Voi aloca timp pentru o discuție amplă privind Ucraina la reuniunea informală de la Dublin

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, l-a reasigurat pe cancelarul german Friedrich Merz după scrisoarea trimisă de acesta din urmă în care avansa un ultimatum, condiționând aprobarea bugetului UE de un angajament comun al țărilor membre de a sprijini Ucraina.

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Merz cere revizuirea bugetului UE și includerea sprijinului pentru Ucraina: „Cadrul Financiar Multianual trebuie să fie sustenabil financiar pentru statele membre”

Într-o scrisoare consultată de Euronews, Costa a declarat că discuția privind cele două chestiuni va avea loc la sfârșitul lunii, în cadrul unui summit special la Bruxelles, după ce Comisia Europeană va prezenta propuneri pentru acoperirea deficitului financiar al Ucrainei.

Merz a insistat însă ca dezbaterea să aibă loc la summitul informal de săptămâna aceasta de la Dublin.

„Având în vedere evoluțiile actuale, voi aloca timp pentru o discuție amplă privind Ucraina în cadrul viitorului Consiliu European informal de la Dublin”, a declarat Costa, lăsându-i lui Merz posibilitatea de a ridica această problemă în fața celorlalți lideri din UE.

UE a promis să acopere două treimi din deficitul de 70 de miliarde de euro al Ucrainei, adică aproximativ 45 de miliarde de euro, printr-un instrument care urmează să fie definit. Având în vedere amploarea uriașă a nevoilor, o nouă rundă de îndatorare comună a devenit rapid opțiunea favorită.

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Merz i-a spus lui Costa că angajamentul de a acorda un nou ajutor Ucrainei reprezintă o „condiție prealabilă esențială” pentru aprobarea următorului buget al UE. Această măsură leagă efectiv două chestiuni extrem de controversate, ambele necesitând unanimitate.

„Sprijinirea Ucrainei ține de securitatea noastră europeană indivizibilă, la fel trebuie să fie și împărțirea sarcinilor pentru acest sprijin”, a scris Merz.

Slovacia, Republica Cehă, Ungaria și Bulgaria s-au opus deja ultimatumului lui Merz, prim-ministrul slovac Robert Fico calificându-l drept „șantaj”. Cele patru țări doresc să se retragă din orice împrumut viitor acordat Ucrainei.