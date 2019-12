Președintele Consiliului European îl felicită pe Boris Johnson și cere un vot rapid în Parlamentul britanic privind Brexit

Uniunea Europeană speră într-un vot rapid în parlamentul britanic cu privire la Brexit şi în claritatea intenţiilor Londrei după victoria premierului Boris Johnson în alegerile parlamentare desfăşurate joi în Regatul Unit, a declarat vineri preşedintele Consiliului European, Charles Michel, la sosirea sa la cea de-a doua zi a summitului liderilor europeni.

Michel, care de la 1 decembrie este președintele Consiliului European, l-a felicitat pe Boris Johnson şi a spus că UE este pregătită să negocieze un acord de comerţ liber cu Londra, dar i-a cerut acesteia să dea dovadă de bună-credinţă.

”Vreau să-l felicit pe Boris Johnson pentru victorie. Așteptăm un vot asupra acordului de retragere cât mai curând cu putință. UE este pregătită pentru faza următoare. Vom negocia un viitor acord comercial care asigură un cadru echitabil reciproc”, a scris Charles Michel, pe Twitter.

I would like to congratulate @BorisJohnson on his victory.

We expect a vote on the withdrawal agreement as soon as possible. #EU is ready for the next phase. We will negotiate a future trade deal which ensures a true level playing field.

