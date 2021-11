Președintele Consiliului European îl felicită pe noul prim-ministru Nicolae Ciucă: Aștept cu nerăbdare să cooperăm

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a susținut un discurs la Conferința de la Berlin despre „Starea Europei”, iar cu acest prilej a făcut apel la unitate și forță pentru consolidarea „autonomiei stratetgice” a Europei, acestea fiind cheile viitorului proiectului european.

„Europa, destinată să devină marea putere care va asigura pacea în secolul XXI. O putere pozitivă, unificatoare. Cheile acestui viitor: unitate și putere, alături de autonomia noastră strategică europeană. Cine altcineva știe mai bine decât Germania că unitatea te face mai puternic? Este nevoie de curaj politic. Iar pentru ca unitatea să funcționeze într-o Uniune cu 27 de state membre, este nevoie de două ingrediente cheie – înțelegere și încredere reciprocă”, a precizat Charles Michel în discursul său.

Potrivit șefului Consiliului Europeam, diversitatea face ca Europa să fie extraordinar de bogată, dar ea face, de asemenea, ca încercarea noastră de unitate să fie deosebit de dificilă.

I believe Europe will become the great power of peace for the 21st century.

A positive, unifying power.

The keys of this future: unity and strength, along with our European strategic autonomy.

Where else knows better than Germany that unity makes you stronger?#StateOfEurope pic.twitter.com/hlHLgS9o5o

— Charles Michel (@eucopresident) November 9, 2021