Președintele Consiliului European: În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, acestea nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin

În ciuda așteptărilor mari create de inițiativele lui Donald Trump, este clar că, din păcate, „aceste inițiative nu se ridică la înălțimea bunăvoinței lui Putin”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul declarației comune de presă susținute alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Dragă Volodimir, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene, mă bucur foarte mult să te avem astăzi aici, alături de colegii noștri. Rusia intensifică atacurile, intensifică atacurile împotriva civililor, împotriva instalațiilor civile, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm să sprijinim lupta Ucrainei pentru o pace justă și durabilă”, a transmis António Costa.

António Costa a precizat, totodată, că Uniunea Europeană a aprobat în această dimineață cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, vizând flota paralelă a Rusiei, precum și sectoarele bancar și energetic. De asemenea, în cadrul actualului Consiliu European, liderii vor adopta o decizie politică menită să asigure finanțarea necesară Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, inclusiv pentru achiziția de echipamente militare.

„Acesta este un mesaj foarte puternic adresat Rusiei. Am spus în repetate rânduri că vom sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie și cu toate mijloacele necesare. Iar acum am transpus acest angajament în fapte. Astăzi vom lua decizia politică de a garanta finanțarea Ucrainei pentru 2026 și 2027”, a concluzionat Costa.

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Decizia luată de statele membre a depășit veto-ul tradițional al Ungariei și reticența Slovaciei, ambele țări fără ieșire la mare și fără alte oportunități de a se aproviziona cu gaz și petrol decât sursele din Federația Rusă.