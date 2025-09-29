Președintele Consiliului European încearcă să ocolească veto-ul lui Viktor Orban privind aderarea Ucrainei la UE (Politico)

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intensifică eforturile pentru a sprijini aderarea Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei, înaintea summitului crucial de la Copenhaga de săptămâna aceasta, relatează Politico Europe.

Potrivit mai multor diplomați și oficiali care au cerut anonimatul, Costa discută cu capitalele europene pentru a simplifica procesul de aderare și a debloca impasul privind perspectivele de aderare ale Ucrainei și și Republicii Moldova.

Ofensiva diplomatică reprezintă o încercare de a îl ocoli pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca parcursul Ucrainei spre aderarea la Uniune. Regulile existente cer ca toate cele 27 de state membre UE să aprobe fiecare etapă a procesului de aderare.

Republica Moldova, care este și ea candidat oficial la aderarea la UE, este legată de Ucraina în procesul de aderare și nu poate avansa atâta timp cât impasul persistă.

Potrivit propunerii lui Costa, așa-numitele „clustere de negociere” — etape juridice-cheie pe drumul spre aderare — ar putea fi deschise cu acordul unei majorități calificate de statele UE, și nu prin consens unanim. Închiderea unui cluster ar necesita în continuare sprijinul tuturor capitalelor europene, dar standardul mai redus pentru deschiderea negocierilor le-ar permite Ucrainei și Moldovei să înceapă reformele necesare pentru a demonstra progresul către standardele UE în anumite domenii de politică. Astfel, cererile lor de aderare ar putea avansa chiar dacă unul sau două state se opun, potrivit unei persoane familiarizate cu planul.

Diplomații spun că Antonio Costa a făcut lobby direct pe lângă liderii UE în cadrul unui recent „tur al capitalelor”, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, precum și în cadrul discuțiilor bilaterale de la Adunarea Generală a ONU de săptămâna trecută, la New York.

Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a evidențiat, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în Croația, la începutul lunii septembrie, într-o oprire din turneul său în capitalele europene.

Marta Kos, comisarul european pentru extindere, se va deplasa luni în Ucraina, în timp ce țara finalizează procesul de evaluare a legislației necesare pentru a-și putea continua candidatura.

„Toate clusterele au fost evaluate, într-un timp record. Ucraina și-a îndeplinit sarcinile. Ucraina este pregătită pentru următorul pas. Acum este rândul statelor membre să acorde undă verde. Nici Ucraina, nici Europa nu își permit ca impulsul reformelor din Ucraina să încetinească. Acum este momentul să accelerăm”, a declarat Kos pentru Politico.

Liderii Uniunii Europene se vor reuni miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga. Întâlnirea se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în domeniul apărării și întărirea sprijinului pentru Ucraina.

Amintim că Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.

În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, demarate formal în iunie 2024.