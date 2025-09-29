CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Consiliului European încearcă să ocolească veto-ul lui Viktor Orban privind aderarea Ucrainei la UE (Politico)
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, intensifică eforturile pentru a sprijini aderarea Ucrainei la UE, în ciuda opoziției Ungariei, înaintea summitului crucial de la Copenhaga de săptămâna aceasta, relatează Politico Europe.
Potrivit mai multor diplomați și oficiali care au cerut anonimatul, Costa discută cu capitalele europene pentru a simplifica procesul de aderare și a debloca impasul privind perspectivele de aderare ale Ucrainei și și Republicii Moldova.
Ofensiva diplomatică reprezintă o încercare de a îl ocoli pe premierul Ungariei, Viktor Orban, care și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca parcursul Ucrainei spre aderarea la Uniune. Regulile existente cer ca toate cele 27 de state membre UE să aprobe fiecare etapă a procesului de aderare.
Republica Moldova, care este și ea candidat oficial la aderarea la UE, este legată de Ucraina în procesul de aderare și nu poate avansa atâta timp cât impasul persistă.
Potrivit propunerii lui Costa, așa-numitele „clustere de negociere” — etape juridice-cheie pe drumul spre aderare — ar putea fi deschise cu acordul unei majorități calificate de statele UE, și nu prin consens unanim. Închiderea unui cluster ar necesita în continuare sprijinul tuturor capitalelor europene, dar standardul mai redus pentru deschiderea negocierilor le-ar permite Ucrainei și Moldovei să înceapă reformele necesare pentru a demonstra progresul către standardele UE în anumite domenii de politică. Astfel, cererile lor de aderare ar putea avansa chiar dacă unul sau două state se opun, potrivit unei persoane familiarizate cu planul.
Diplomații spun că Antonio Costa a făcut lobby direct pe lângă liderii UE în cadrul unui recent „tur al capitalelor”, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, precum și în cadrul discuțiilor bilaterale de la Adunarea Generală a ONU de săptămâna trecută, la New York.
Extinderea reprezintă, de departe, cea mai importantă investiție geostrategică pe care o putem face în propria noastră securitate, a evidențiat, președintele Consiliului European, Antonio Costa, în Croația, la începutul lunii septembrie, într-o oprire din turneul său în capitalele europene.
Marta Kos, comisarul european pentru extindere, se va deplasa luni în Ucraina, în timp ce țara finalizează procesul de evaluare a legislației necesare pentru a-și putea continua candidatura.
„Toate clusterele au fost evaluate, într-un timp record. Ucraina și-a îndeplinit sarcinile. Ucraina este pregătită pentru următorul pas. Acum este rândul statelor membre să acorde undă verde. Nici Ucraina, nici Europa nu își permit ca impulsul reformelor din Ucraina să încetinească. Acum este momentul să accelerăm”, a declarat Kos pentru Politico.
Liderii Uniunii Europene se vor reuni miercuri, 1 octombrie, la Copenhaga. Întâlnirea se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în domeniul apărării și întărirea sprijinului pentru Ucraina.
Amintim că Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, demarate formal în iunie 2024.
“Moldova, ai reușit din nou”, salută liderii UE victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut: “Ușa noastră este deschisă”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține“, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.
⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.
You made your choice clear:
⁰Europe. Democracy. Freedom.
Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰
The future is yours.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025
La rândul său, președintele Consiliului European Antonio Costa a apreciat că “poporul moldovean și-a exprimat voința, iar mesajul său este clar și răspicat”.
“În ciuda presiunilor și interferențelor din partea Rusiei, acesta a ales democrația, reformele și un viitor european. UE este alături de Moldova. La fiecare pas“, a adăugat Costa.
The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear.
They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia
The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/ceYdXjt0O7
— António Costa (@eucopresident) September 29, 2025
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Antonio Costa a făcut apel la Rusia să vină la masa negocierilor și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a făcut apel la Rusia, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată Ucrainei, să vină la masa negocierilor, să oprească crimele și distrugerile și să înceteze amenințările la adresa țărilor vecine.
„Ucraina luptă pentru însăși principiile Cartei Națiunilor Unite: suveranitatea, integritatea teritorială, respectul față de granițele recunoscute internațional și dreptul de a-și alege propriul destin. Nu putem rescrie istoria. Acest război a început printr-un atac nejustificat și ilegal al Rusiei”, a punctat Costa în discursul său.
Antonio Costa a subliniat că există o singură cauză a acestui război – refuzul Rusiei de a recunoaște dreptul Ucrainei de a-și decide propriul viitor – și a precizat că pacea în Ucraina nu este doar în interesul Kievului sau al Europei, ci reprezintă interesul comunității globale.
„Dacă acceptăm invazia Rusiei în Ucraina, nicio țară nu va mai fi vreodată în siguranță. Pacea trebuie să fie prioritatea principală a comunității internaționale. Uniunea Europeană va continua să lucreze pentru a pune capăt acestui război de agresiune și pentru a sprijini Ucraina în toate modurile posibile. Un armistițiu, la care Ucraina și-a exprimat deja acordul, este primul pas”, a adăugat președintele Consiliului European.
El a făcut apel la comunitatea internațională să se implice activ în eforturile de pace, cu respect deplin față de Carta Națiunilor Unite și a subliniat că Uniunea Europeană susține eforturile președintelui american Donald Trump pentru pace.
„Și mi-ar plăcea să văd China, de asemenea membru permanent al acestui Consiliu, contribuind la realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina. Pentru a pune capăt agresiunii, UE va continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Pentru a asigura o pace durabilă, UE, în cadrul Coaliției celor Dispuși, este pregătită să contribuie cu garanții de securitate concrete pentru Ucraina”, a punctat Antonio Costa.
În încheiere, președintele Consiliului European a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei în parcursul său spre aderarea deplină la Uniunea Europeană va continua, pentru a răspunde aspirațiilor poporului său.
„Momentul pentru pace este acum. Și acum este timpul ca Rusia să pună capăt acestei agresiuni”, a concluzionat Antonio Costa.
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană la cea de-a 80-a ediție a Săptămânii la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2025.
Potrivit unui comunicat al Consiliului European, el va susține un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în numele UE la 25 septembrie și va lua cuvântul în fața Consiliului de Securitate al ONU la 24 septembrie.
În cadrul primei sale participări la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în calitate de președinte al Consiliului European, Costa va reafirma angajamentul UE față de ONU, multilateralism, respectarea dreptului internațional și recunoașterea legăturilor intrinseci dintre pace și securitate, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.
„În contextul în care forța militară, coerciția politică și presiunea economică pun la încercare ordinea internațională bazată pe norme, instaurată după cel de-al Doilea Război Mondial, în timpul căreia a fost lansat proiectul de integrare europeană și au fost create Națiunile Unite, avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism. Avem nevoie de dreptul internațional, avem nevoie de instituții comune și avem nevoie de ONU. Alternativa ar fi haosul și războiul. UE este și va rămâne un partener de nădejde al ONU și al multilateralismului, sprijinind reformele menite să o facă mai eficientă, mai incluzivă și mai bine pregătită să servească cetățenii în fața provocărilor actuale și viitoare”, a declarat Costa.
Pe lângă discursurile sale în cadrul Adunării Generale și în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, în numele UE, președintele Costa va participa, de asemenea, la Conferința internațională la nivel înalt pentru soluționarea pașnică a problemei Palestinei și punerea în aplicare a soluției bazate pe existența a două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, care va avea loc la 22 septembrie.
La 25 septembrie, președintele Costa va găzdui o reuniune cu liderii țărilor insulare din Pacific, în marja Adunării Generale a ONU. Președintele Consiliului European va participa, de asemenea, la tradiționala reuniune a șefilor de stat și de guvern ai UE și ONU și la reuniunea trilaterală UE-ONU-Uniunea Africană din 21 septembrie și va lua parte la o serie de evenimente conexe și reuniuni bilaterale.
România va fi reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU.
Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 9 septembrie 2025. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va fi marți, 23 septembrie, având ca temă principală „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.
Din 1974, UE are statutul de observator permanent la Adunarea Generală a ONU.
În urma adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU în mai 2011, UE a primit una dintre primele oportunități de a lua cuvântul printre alte grupuri importante și poate fi reprezentată de reprezentanții externi ai UE.
Din 2011, președintele Consiliului European s-a adresat Adunării Generale în numele UE.
"Moldova, ai reușit din nou", salută liderii UE victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut: "Ușa noastră este deschisă"
