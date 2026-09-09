Președintele Consiliului European îndeamnă țările UE să abordeze cu „hotărâre și spirit european” etapa finală a negocierilor privind bugetul multianual pentru perioada 2028-2034: Avem nevoie de un acord până la finalul anului

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat nevoia unor acord cu privire la bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 până la finalul acestui an, astfel încât finanțarea priorităților stringente precum agricultura, cercetarea și inovarea, competitivitatea, politicile pentru tineri să continue fără sincope.

Antonio Costa a transmis acest mesaj după întâlnirea cu premierul polonez, Donald Tusk, cu care a purtat discuții la Varșovia, oprirea sa din Turneului Capitalelor.

Cu acest prilej, președintele Consiliului European i-a transmis lui Tusk aprecierea sa pentru „experiența și înțelepciunea” căpătate în timpul în care el însuși a fost la conducerea instituției europene.

Costa a remarcat anduranța de care dă dovadă Polonia, țară aflată pe granița de est a UE, în fața provocărilor de securitate.

În egală măsură, președintele Consiliului European a evidențiat „rolul vital” jucat de Polonia în eforturile de sprijinire a suveranității Ucrainei, de care depinde securitatea Europei.

„Sprijinul nostru fără rezerve pentru Ucraina este esențial: Ucraina apără nu doar propria suveranitate, ci și securitatea Europei. Iar Polonia, în calitate de vecin al Ucrainei și susținător cheie al apărării acesteia, joacă un rol deosebit de important în acest efort. De aceea, consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea propriului nostru nivel de pregătire colectivă și cu protejarea propriilor noastre frontiere. Amenințările rusești evidențiază necesitatea ca Europa să se asigure că dispune de capacitățile necesare pentru a reacționa rapid și eficient. Trebuie să ne continuăm eforturile de a consolida în mod decisiv pregătirea apărării Europei și să ne asigurăm că vom fi pregătiți până în 2030”, a mai spus Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a evidențiat că bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie să fie în așa manieră format încât prioritățile comune să poată fi realizate.

„Apărarea și securitatea sunt domenii-cheie, la fel ca și competitivitatea, inovarea și reziliența strategică. În același timp, bugetul trebuie să continue să sprijine politica agricolă comună și politica de coeziune, ambele esențiale pentru prosperitatea și dezvoltarea Europei. Desigur, la fel ca bugetele naționale, bugetul Uniunii Europene trebuie să își îndeplinească prioritățile în limitele unor resurse limitate. Cea mai mare parte a acestuia este finanțată prin contribuțiile naționale ale statelor membre. Și trebuie să menținem aceste contribuții în limite rezonabile. De aceea, un pachet substanțial de așa-numite noi resurse proprii, adică noile surse de venituri pentru Uniunea Europeană, va constitui o parte esențială a unui acord global”, a mai spus Costa.

El a făcut apel la statele membre să se implice cu „hotărâre și spirit european” în „etapa finală a negocierilor” privind bugetul multianual al UE post-2027.

O altă temă abordată de cei doi a fost consolidarea economiei.

„O Europă competitivă este un element esențial al autonomiei noastre strategice. Și cred că Europa are multe de învățat din povestea de succes economic a Poloniei. Europa trebuie să creeze condiții mai bune pentru ca industriile și întreprinderile europene să inoveze, să prospere și să se dezvolte. Și oportunități mai bune și locuri de muncă de calitate pentru cetățenii noștri. Acesta este obiectivul agendei Uniunii Europene <<O singură Europă, o singură piață>>. Trebuie să accelerăm punerea sa în aplicare. Această agendă se concentrează, de asemenea, pe energia la prețuri accesibile. Acest aspect este fundamental pentru competitivitatea Europei, în special pentru industria noastră. Asigurarea unor prețuri la energie accesibile și competitive este esențială, atât pentru cetățenii noștri, cât și pentru industria noastră. Prin urmare, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a reduce costurile energetice, continuând în același timp eforturile noastre privind tranziția către o energie curată și decarbonizarea într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic – adică, fie prin energie nucleară, fie prin surse regenerabile. Și în acest domeniu, performanța Poloniei a fost foarte impresionantă, mai ales având în vedere moștenirea sa istorică”, a mai spus Antonio Costa.

Președintele Consiliului European a conchis prin a scoate în evidență unitatea europeană.

„Unindu-ne eforturile, putem construi o Uniune mai sigură, mai competitivă și mai bine pregătită să facă față provocărilor viitorului”, a concluzionat Costa.