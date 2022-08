Președintele Consiliului European, îngrijorat cu privire la starea centralei nucleare Zaporizhzhia, cea mai mare din Europa

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a purtat o nouă convorbire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu privire la ultimele evoluții ale războiului.

Oficialul european a precizat că a discutat despre situația de la centrala nucleară Zaporizhzhia, cea mai mare din Europa: „Rapoartele de bombardamente sunt alarmante, iar siguranța acesteia este de cea mai mare îngrijorare”, a scris Charles Michel pe contul de Twitter.

De asemenea, au fost trecute în revistă toate componentele sprijinului politic, militar, economic, financiar și umanitar ferm al UE pentru Ucraina.

