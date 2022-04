Președintele Consiliului European, mesaj de la Kiev: Vom face tot ce este posibil ca Ucraina să câștige războiul

„Istoria nu va uita crimele de război” care au fost comise în Ucraina, a declarat miercuri președintele Consiliului European, Charles Michel, aflat într-o vizită la Borodianka, în apropiere de Kiev.

„La Borodianka, la fel ca la Bucea şi în atâtea alte oraşe din Ucraina, istoria nu va uita crimele de război care au fost comise aici”, a subliniat Charles Michel într-o postare pe Twitter.

In Borodyanka.

Like Bucha and too many other towns in #Ukraine

History will not forget the war crimes that have been committed here.

There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022