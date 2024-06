Președintele Consiliului European o citează pe Eleanor Roosevelt într-o pledoarie pentru ”un viitor sigur și pașnic” în Gaza: Să privim dincolo de întuneric, spre o soluționare bazată pe soluția celor două state

Trebuie să privim dincolo de întunericul de astăzi pentru a găsi o soluție urgentă pentru situația din Gaza, bazată pe soluția celor două state, a subliniat președintele Consiliului European, Charles Michel, în cadrul Conferinței pentru ajutor umanitar pentru Gaza, desfășurată în Amman.

We have no choice but to look beyond today’s darkness to an urgent settlement, based on the two-state solution. Security without peace is not security.

Peace is the best & lasting security guarantee for both Israelis & Palestinians.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 11, 2024