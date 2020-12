Președintele Consiliului European propune, în mod oficial, un tratat internațional privind pandemiile: Lumea nu este imună la o pandemie majoră

Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen, respectiv Charles Michel, au avut luni convorbiri telefonice cu președintele ales al SUA, Joe Biden, cei trei lideri convenind asupra necesității reconstruirii alianței dintre Europa și Statele Unite, în timp ce șeful Consiliului European l-a invitat pe viitorul lider de la Casa Albă să efectueze o vizită la Bruxelles pentru un summit cu cei 27 de șefi de state sau de guverne din UE.

“Să reconstruim alianța puternică UE-SUA. Am vorbit cu președintele ales Joe Biden și l-am invitat la o reuniune specială la Bruxelles, anul viitor, cu liderii UE-27. Acum este momentul să ne unim forțele privind COVID-19, clima, securitatea și multilateralismul”, a scris Charles Michel, pe Twitter.

Let’s rebuild a strong #EU #USA alliance 🇪🇺 🇺🇸

I just spoke to President-elect @JoeBiden and invited him to a special meeting in Brussels next year with #EU27

Now is the time to join forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism pic.twitter.com/knVLutcjGw

— Charles Michel (@eucopresident) November 23, 2020