Președintele Consiliului European: Războiul Rusiei este singurul vinovat pentru criza alimentară globală. UE nu va accepta o lume condusă de violență

Războiul barbar al Kremlinului împotriva Ucrainei a marcat o schimbare tectonică pe continentul nostru și a creat o nouă realitate geopolitică, a transmis miercuri președintele Consiliului European, Charles Michel, în cea de-a doua zi a sesiunii plenare a Parlamentului European.

„Liderii UE a luat o serie de decizii geopolitice majore. Am decis să recunoaștem perspectiva europeană a Ucrainei, Moldovei și Georgiei, viitorul acestor țări și viața oamenilor în cadrul UE. Și am decis să acordăm statutul de țări candidate Ucrainei și Moldovei. Vom continua să oferim sprijin militar pentru Ucraina și să sprijinim această țară din punct de vedere financiar. De asemenea, ne-am angajat să sprijinim reconstrucția Ucrainei și vom continua să lucrăm la sancțiuni pentru a ne asigura că acestea sunt puse în aplicare în mod eficient”, a subliniat Charles Michel.

We have responded with unity to support #Ukraine and we will stay right by their side for as long as it takes.

We will continue to provide military support.

We have already done a lot but #Ukraine needs more.

So we called for an increase of military support. @Europarl_EN pic.twitter.com/jt6cuqFJR2

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 6, 2022