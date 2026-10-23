Președintele Consiliului European: Revoluția Maghiară din 1956 ne reamintește că democrațiile nu trebuie să rămână pasive în fața tiraniei și imperialismului

Memoria Revoluției Maghiare din 1956 de reamintește că democrațiile nu trebuie să rămână pasive în fața tiraniei și imperialismului, a subliniat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unui discurs susținut în Parlamentul de la Budapesta, care a organizat o ceremonie de marcare a 70 de ani de la prima manifestare antisovietică și anticomunistă.

„Acum șaptezeci de ani, poporul maghiar s-a ridicat împotriva regimului comunist totalitar, pentru un drept simplu, dar fundamental: acela de a trăi în libertate și democrație. Răspunsul Uniunii Sovietice a fost o represiune brutală. Mii de oameni au fost uciși, iar mulți alții au fost forțați să se exileze. Însă revolta nu a fost înfrântă în inimile și mințile poporului maghiar. Dorința de libertate a dăinuit. Într-adevăr, revoluția din 1956 a dezvăluit întregii lumi ceva fundamental despre poporul maghiar: o dorință profundă și adânc înrădăcinată de independență și autodeterminare”, a evidențiat Costa în discursul său.

On this anniversary, we honour the courage of those who stood up against oppression in 1956. May their legacy continue to inspire Hungary and all of Europe: to defend democracy, uphold our common values, and build a Union stronger than ever. https://t.co/sI4re613qH — António Costa (@eucopresident) October 23, 2026

Acesta a amintit „că spiritul patriotic s-a manifestat în toate momentele decisive ale istoriei Ungariei”.

„A fost sursa de inspirație a zilelor eroice ale Revoluției din 1848 și a devenit din nou forța motrice în 1989, când maghiarii au fost pionieri în dărâmarea Cortinei de Fier. Anul 1956 nu a fost doar o dată în istoria Ungariei. Revoluția din 1956 a demonstrat că lupta împotriva opresiunii totalitare nu se încheiase, că Europa însăși era neterminată și, din păcate, incompletă. Amintirea Revoluției din 1956 ne reamintește, de asemenea, că democrațiile nu trebuie să se complacă în fața tiraniei și a imperialismului”, a subliniat președintele Consiliului European.

Potrivit acestuia, aderarea Ungariei la Uniunea Europeană din 2004 a „reconfirmat ceea ce peste 1000 de ani de istorie demonstraseră în repetate rânduri: națiunea maghiară se află în inima Europei”.

„Acesta este adevăratul spirit al Uniunii Europene: națiuni libere care se unesc pentru a construi pacea, securitatea și prosperitatea prin cooperare. Pentru că Uniunea noastră se bazează pe o convingere simplă: suntem uniți prin valorile noastre, motivați de obiective comune – și întăriți de diversitatea națională. Puterea Europei rezidă tocmai în multitudinea limbilor, istoriilor, culturilor și tradițiilor sale. Aceste diferențe nu ne slăbesc; ele îmbogățesc proiectul nostru comun. Iar eforturile noastre constante de a construi unitatea europeană nu amenință identitățile naționale”, a mai spus Costa.

Președintele Consiliului European a scos în relief beneficiile apartenenței Ungariei la Uniunea Europeană.

„Prin consolidarea competitivității Europei, a autonomiei strategice a Europei, a apărării Europei și prin protejarea în comun a frontierelor comune – statele membre ale Uniunii Europene se întăresc în fața amenințărilor comune și a provocărilor globale. Ungaria este un exemplu elocvent în acest sens. În ultimii 22 de ani, integrarea europeană a creat noi oportunități pentru cetățenii maghiari și a generat progrese economice și sociale semnificative. Economia Ungariei aproape s-a triplat, în timp ce salariile medii au crescut de cinci ori. Astăzi, Uniunea Europeană reprezintă aproape 80 % din exporturile Ungariei și aproape 70 % din importurile sale, ceea ce subliniază integrarea economică profundă a țării în piața unică europeană. Cu toate acestea, beneficiile integrării europene se extind mult dincolo de comerț și creșterea economică. Adevărata lor valoare constă în schimbarea pe care o aduc în viața oamenilor și în oportunitățile pe care le creează”, a continuat oficialul european.

Acesta a mai pus accentul și pe „legătura strânsă dintre prosperitate și democrație.”

„Pentru Ungaria, la fel ca pentru Europa în ansamblu, experiența integrării europene subliniază legătura strânsă dintre prosperitate și democrație. Deoarece creșterea durabilă depinde nu numai de oportunitățile economice, ci și de instituții puternice, de buna guvernanță, de libertatea de exprimare și de libertatea academică. Acestea sunt fundamentele esențiale pentru încrederea publicului, pentru un mediu de afaceri previzibil și pentru încrederea care permite companiilor să investească, să inoveze și să creeze locuri de muncă”, a adăugat Costa.

El s-a referit și la importanța acordată de maghiar unei Uniuni Europene care „asigură securitate și prosperitate și care conferă Europei o voce puternică pe scena mondială – rămânând în același timp ancorată în valori comune”.

„Fie ca curajul și moștenirea celor care s-au ridicat în 1956 să continue să inspire Ungaria și întreaga Europă: să apărăm democrația, să susținem valorile noastre comune și să construim o Uniune mai puternică, mai unită și mai prosperă ca niciodată”, a conchis Antonio Costa.