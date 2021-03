Președintele Consiliului European, vizită premieră în estul Ucrainei: Reafirm sprijinul de neclintit al UE față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a exprimat marți “sprijinul fără echivoc” al Uniunii Europene pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în prima vizită pe care acesta o efectuează în vestul acestei țări, însoțit de președintele ucrainean Volodomir Zelenski.

“Suntem pe continentul european, în 2021, și există război. Aceasta este o realitate rușinoasă. Oamenii continuă să moară în acest conflict și să trăiască în circumstanțe extrem de dificile. Am vrut să vin aici pentru a evidenția din nou cât de inacceptabilă este situația și pentru a-i întâlni pe cei care își fac treaba în circumstanțe extrem de dificile”, a scris Michel, pe Twitter, după ce a vizitat linia de contact din Donbass alături de Zelenski, unde cei doi lideri au susținut și declarații de presă.

Potrivit șefului Consiliului European, Uniunea Europeană își va continua angajamentul neclintit față de independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Michel a insistat că UE susține în continuare eforturile formatului Normandia, ale grupului de contact trilateral și a arătat că implementarea integrală a acordurilor de la Minsk este calea de urmat pentru pace.

Charles Michel a atras atenția că Rusia nu a adoptat măsuri reciproce precum pașii pozitivi ai Ucrainei pentru a pune în aplicare acordurile de la Minsk.

“De aceea, sancțiunile noastre economice împotriva Rusiei vor rămâne în vigoare. Rusia este parte la acest conflict și nu mediator. Ne așteptăm ca Rusia să se asigure că Misiunea specială de monitorizare a OSCE are acces deplin la zonele Ucrainei care nu sunt controlate de guvern. (…) Oamenii din Ucraina nu sunt singuri. Suntem de partea voastră“, a conchis Michel.

