Președintele Coreei de Sud, vizită istorică surpriză la Kiev, pentru a exprima sprijinul țării sale pentru Ucraina

Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a efectuat sâmbătă o vizită surpriză în premieră în Ucraina, într-o demonstrație vizibilă de sprijin pentru această țară în războiul cu Rusia, relatează The Guardian.

Cabinetul lui Yoon a declarat că acesta a călătorit în Ucraina împreună cu soția sa, Kim Keon Hee, în urma deplasărilor în Lituania pentru summit-ul NATO și în Polonia. Este prima sa vizită de când Rusia a invadat Ucraina în urmă cu aproape 17 luni.

Yoon a vizitat Bucha și Irpin, două orașe mici din apropierea Kievului, unde au fost descoperite cadavre de civili pe străzi și în gropi comune după retragerea trupelor rusești din regiunea capitalei anul trecut. Președintele a depus flori la un monument dedicat victimelor războiului din țară.

Potrivit unui mesaj al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, discuțiile cu omologul sud-coreean s-au axat pe întoarcerea adulților și a copiilor deportați, punerea în aplicare a Formulei de Pace și pregătirea Summitului Global pentru Pace, securitatea alimentară și energetică și cooperarea economică.

„În timpul acestei vizite, prima din istoria relațiilor noastre, discutăm despre tot ceea ce este important pentru viața normală și sigură a oamenilor, pentru ordinea internațională bazată pe reguli. Sunt sigur că împreună vom da mai multă forță națiunilor noastre și pozițiilor globale ale Ucrainei și Republicii Coreea”, a transmis Zelenski, într-un mesaj pe Twitter.

Today, President of the Republic of Korea Yoon Suk Yeol @President_KR and First Lady Kim Keon Hee are in Ukraine.

During this visit, the first in the history of our relations, we are discussing everything that is important for the normal and safe life of people, for the… pic.twitter.com/0zYvzQnDsW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 15, 2023