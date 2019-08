Președintele Donald Trump, despre cancelarul german Angela Merkel: ”Este o femeie genială”

32 de companii de modă au semnat un document intitulat ”Fashin Pact” care va fi prezentat astăzi liderilor reuniți la Biarritz în cadrul summitului G7 de către președintele companiei Kering, François-Henri Pinault, sub umbrela căreia operează branduri precum Gucci, Saint Laurent și Alexander McQueen, potrivit The Guardian.

32 leading Fashion companies form a unique coalition and make commitments on climate, biodiversity and oceans. Kering is proud to be part of it. https://t.co/GpnL1RtdAX #FashionPact #G7Biarritz @G7 pic.twitter.com/twVyKK36Kk



Companiile se angajează ca industria pe care o reprezintă să-și limiteze drastic impactul asupra climei, biodiversității și a oceanelor. În manifestul care a fost dat publicității vineri, reprezentanții celor 32 de companii precizează că ”nu va reinventa roata, ci va crea un cadru general de acțiune”.

A Fashion Pact to take responsibility and act to minimize our environmental impact: do you want to be a part of it? Our coalition is open. https://t.co/N6XsUeVu87 #FashionPact #G7Biarritz @G7 @EmmanuelMacron @BrunePoirson

