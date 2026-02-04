Președintele Estoniei și premierul Letoniei sprijină numirea unui emisar special al Europei care să discute direct cu Rusia

Uniunea Europeană ar trebui să numească un trimis special pentru a redeschide canalele diplomatice cu Rusia, ca parte a negocierilor în curs menite să pună capăt războiului din Ucraina, au declarat premierul Letoniei, Evika Siliņa, și președintele Estoniei, Alar Karis, în interviuri separate acordate Euronews.

Comentariile reflectă o schimbare rapidă în gândirea strategică a Europei în ceea ce privește Rusia, după ce a fost exclusă din discuțiile directe în cadrul negocierilor de pace conduse de Statele Unite.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat la începutul acestei săptămâni că se lucrează deja „la nivel tehnic” pentru numirea unui trimis special, o inițiativă susținută și de premierul italian Giorgia Meloni. Ideea a fost lansată pentru prima dată vara trecută, dar majoritatea liderilor au considerat-o inadecvată la acel moment.

Prim-ministrul leton Evika Siliņa și președintele estonian Alar Karis au declarat că orice comunicare cu Rusia ar trebui să se facă în consultare cu Ucraina și au sugerat ca interlocutorul, care urmează să fie numit, să fie o figură acceptată unanim.

„Cred că trebuie să recurgem la diplomație. Trebuie să dialogăm în permanență, dar trebuie să izolăm Rusia și să menținem sancțiunile împotriva acesteia. Trebuie să fim la masa negocierilor, deoarece ucrainenii înșiși au început să negocieze. De ce nu ar trebui să negocieze și europenii?”, a declarat premierul leton Siliņa într-un interviu acordat Euronews în contextul Summitului mondial al guvernelor de la Dubai.

Siliņa i-a indicat pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul britanic Keir Starmer ca potențiali reprezentanți europeni. Spre deosebire de Macron, Merz s-a opus ferm discuțiilor directe.

„Da, avem cu adevărat nevoie de un emisar. Probabil că întrebarea este cine va fi acesta. Și cred că avem multe opțiuni. Sunt gata să mă implic dacă este necesar, dar cred că liderii europeni din Germania sau Franța, precum și din Regatul Unit, care este membru al <<Coaliției de voință>>, ar trebui să fie cei care să se așeze la masa negocierilor alături de americani, ajutând Ucraina în aceste negocieri foarte dificile”, a adăugat Siliņa.

Președintele estonian Karis s-a abținut să dea nume, dar a subliniat că trimisul ales ar trebui să provină dintr-o țară europeană mare și să se bucure de „credibilitate de ambele părți”.

„Uniunea Europeană ar trebui să se implice și ea în aceste discuții. Deși nu luptăm direct cu Rusia, sprijinim Ucraina de atâția ani și continuăm să o facem”, a declarat Karis pentru Euronews la același eveniment din Dubai.

„Ar trebui să avem și noi un cuvânt de spus, dar, vedeți, suntem puțin în întârziere. Ar fi trebuit să începem noi, poate nu președintele Trump, ci Uniunea Europeană, să căutăm soluții diplomatice la această problemă. Acum câțiva ani, ne aflam într-o poziție în care nu discutam cu agresorii, iar acum ne temem că nu mai suntem la masa negocierilor”, a continuat el.

Întrebarea privind redeschiderea canalelor diplomatice cu Rusia, închise în mare parte din februarie 2022, a câștigat teren în ultimele săptămâni, pe măsură ce procesul condus de SUA avansează și garanțiile de securitate pentru Ucraina se concretizează.

Franța, Italia, Austria, Luxemburg și Cehia se numără printre țările care au susținut ideea lansării unor discuții directe pentru a evita dependența de Casa Albă, care este astăzi principalul interlocutor al Moscovei.

Germania, în schimb, a respins această idee, invocând „cererile maximaliste” ale lui Putin și bombardamentele continue asupra orașelor ucrainene la temperaturi sub zero grade ca dovadă că Moscova nu manifestă „o voință sinceră de a negocia”.

Comisia Europeană, care trebuie să găsească un echilibru între pozițiile puternic divergente, l-a îndemnat pe Putin să adopte o atitudine „serioasă” în privința păcii înainte de orice reluare a eforturilor diplomatice. Întrebată despre lucrările „tehnice” anunțate de Macron, Comisia a refuzat să comenteze.

Se așteaptă ca executivul să dezvăluie un nou pachet de sancțiuni în zilele următoare.