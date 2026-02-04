U.E.
Președintele Estoniei și premierul Letoniei sprijină numirea unui emisar special al Europei care să discute direct cu Rusia
Uniunea Europeană ar trebui să numească un trimis special pentru a redeschide canalele diplomatice cu Rusia, ca parte a negocierilor în curs menite să pună capăt războiului din Ucraina, au declarat premierul Letoniei, Evika Siliņa, și președintele Estoniei, Alar Karis, în interviuri separate acordate Euronews.
Comentariile reflectă o schimbare rapidă în gândirea strategică a Europei în ceea ce privește Rusia, după ce a fost exclusă din discuțiile directe în cadrul negocierilor de pace conduse de Statele Unite.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat la începutul acestei săptămâni că se lucrează deja „la nivel tehnic” pentru numirea unui trimis special, o inițiativă susținută și de premierul italian Giorgia Meloni. Ideea a fost lansată pentru prima dată vara trecută, dar majoritatea liderilor au considerat-o inadecvată la acel moment.
Prim-ministrul leton Evika Siliņa și președintele estonian Alar Karis au declarat că orice comunicare cu Rusia ar trebui să se facă în consultare cu Ucraina și au sugerat ca interlocutorul, care urmează să fie numit, să fie o figură acceptată unanim.
„Cred că trebuie să recurgem la diplomație. Trebuie să dialogăm în permanență, dar trebuie să izolăm Rusia și să menținem sancțiunile împotriva acesteia. Trebuie să fim la masa negocierilor, deoarece ucrainenii înșiși au început să negocieze. De ce nu ar trebui să negocieze și europenii?”, a declarat premierul leton Siliņa într-un interviu acordat Euronews în contextul Summitului mondial al guvernelor de la Dubai.
Siliņa i-a indicat pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul britanic Keir Starmer ca potențiali reprezentanți europeni. Spre deosebire de Macron, Merz s-a opus ferm discuțiilor directe.
„Da, avem cu adevărat nevoie de un emisar. Probabil că întrebarea este cine va fi acesta. Și cred că avem multe opțiuni. Sunt gata să mă implic dacă este necesar, dar cred că liderii europeni din Germania sau Franța, precum și din Regatul Unit, care este membru al <<Coaliției de voință>>, ar trebui să fie cei care să se așeze la masa negocierilor alături de americani, ajutând Ucraina în aceste negocieri foarte dificile”, a adăugat Siliņa.
Președintele estonian Karis s-a abținut să dea nume, dar a subliniat că trimisul ales ar trebui să provină dintr-o țară europeană mare și să se bucure de „credibilitate de ambele părți”.
„Uniunea Europeană ar trebui să se implice și ea în aceste discuții. Deși nu luptăm direct cu Rusia, sprijinim Ucraina de atâția ani și continuăm să o facem”, a declarat Karis pentru Euronews la același eveniment din Dubai.
„Ar trebui să avem și noi un cuvânt de spus, dar, vedeți, suntem puțin în întârziere. Ar fi trebuit să începem noi, poate nu președintele Trump, ci Uniunea Europeană, să căutăm soluții diplomatice la această problemă. Acum câțiva ani, ne aflam într-o poziție în care nu discutam cu agresorii, iar acum ne temem că nu mai suntem la masa negocierilor”, a continuat el.
Întrebarea privind redeschiderea canalelor diplomatice cu Rusia, închise în mare parte din februarie 2022, a câștigat teren în ultimele săptămâni, pe măsură ce procesul condus de SUA avansează și garanțiile de securitate pentru Ucraina se concretizează.
Franța, Italia, Austria, Luxemburg și Cehia se numără printre țările care au susținut ideea lansării unor discuții directe pentru a evita dependența de Casa Albă, care este astăzi principalul interlocutor al Moscovei.
Germania, în schimb, a respins această idee, invocând „cererile maximaliste” ale lui Putin și bombardamentele continue asupra orașelor ucrainene la temperaturi sub zero grade ca dovadă că Moscova nu manifestă „o voință sinceră de a negocia”.
Comisia Europeană, care trebuie să găsească un echilibru între pozițiile puternic divergente, l-a îndemnat pe Putin să adopte o atitudine „serioasă” în privința păcii înainte de orice reluare a eforturilor diplomatice. Întrebată despre lucrările „tehnice” anunțate de Macron, Comisia a refuzat să comenteze.
Se așteaptă ca executivul să dezvăluie un nou pachet de sancțiuni în zilele următoare.
U.E.
Mobilitate urbană: Curtea de Conturi Europeană cere autorităților locale să își consolideze eforturile pentru a reduce dependența navetiștilor de mașină
Eforturile depuse de autoritățile locale în a-i convinge pe naveștiști să renunțe la mașină în favoarea unor moduri de transport durabile sunt adesea insuficiente, este concluzia la care a ajuns Curtea de Conturi Europeană într-un raport special remis CaleaEuropeană.ro.
Cea mai mare parte a populației UE trăiește în zone urbane, care atrag locuri de muncă și activitate economică, doar că acest lucru are și o consecință negativă, observă auditorii: un trafic intens de navetă și poluare, în pofida faptului că UE promovează mobilitatea urbană durabilă prin legislație, ghiduri și finanțare.
Așadar, auditorii lansează un apel la eforturi consolidate pentru a răspunde nevoilor navetiștilor și pentru a atinge obiectivele de mediu, atrag atenția auditorii.
Responsabilitatea pentru politica în domeniul transporturilor revine în primul rând statelor membre.
Curtea de Conturi Europeană amintește că UE a pus la dispoziție aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2014-2027 și a depus eforturi susținute pentru încuraja mobilitatea durabilă în rândul navetiștilor, ca o alternativă viabilă la mașinile personale.
Mai precis, UE a susținut investiții în trenuri regionale mai bune, în extinderea rețelelor de tramvai și a pistelor ciclabile între suburbii și centrele metropolitane, precum și investiții în centre multimodale care să asigure conexiuni fluide între diferitele moduri de transport.
Auditorii reliefează că vârful de lance al strategiei UE sunt planurile de mobilitate urbană durabilă (PMUD), obligatorii din 2024 în 431 de orașe europene.
Curtea de Conturi Europeană a scos la iveală diverse lacune în PMUD-urile evaluate, care le reduc eficacitatea față de potențialul lor real.
„Mulți cetățeni ai UE utilizează autoturisme în zonele urbane în fiecare zi, adesea pentru că nu există alternative atractive de mobilitate. Deși UE și-a consolidat politica de mobilitate durabilă, eforturile la nivel local sunt esențiale pentru ca situația să se îmbunătățească. Numai atunci putem spera la mai puține ambuteiaje, la un aer mai curat și la o calitate a vieții mai bună”, a declarat Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, membrul Curții responsabil de acest audit.
Auditorii au arătat că, deși legislația a fost consolidată, aceasta nu constrânge statele membre să se asigure că PMUD respectă orientările relevante ale UE.
Curtea de Conturi Europeană dă drept exemplu recomandarea UE ca planificarea mobilității urbane să fie corelată cu amenajarea teritoriului – adică cu modul în care este organizat spațiul din jurul nostru, de la locuințe și locuri de muncă la drumuri, parcări și zone verzi – astfel încât dezvoltarea urbană și mobilitatea să meargă mână în mână și să influențeze felul în care oamenii se deplasează între suburbii și orașe.
Mai mult, auditorii amintesc că niciun succes nu e posibil fără finanțare adecvată.
„Or, majoritatea planurilor nu arătau negru pe alb dacă există bani pentru investițiile planificate. Analiza planurilor de mobilitate din șase zone urbane (Budapesta, Katowice, Lisabona, Praga, Sevilla și Lille) a revelat că acestea se opresc, de regulă, la limitele administrative ale orașelor, în loc să reflecte fluxurile de navetiști, lăsând astfel neacoperită o parte uneori substanțială a acestor fluxuri”, este precizat în raport.
Un audit din 2020 privind mobilitatea urbană durabilă a constatat că numai destinațiile din zonele centrale mici puteau fi atinse mai rapid cu transportul public decât cu autoturismul.
De această dată, auditorii au verificat unde se putea ajunge în 45 de minute plecând din anumite zone suburbane de navetă. Concluzia lor? Mașinile puteau acoperi, în general, mult mai multe zone, chiar și la orele de vârf. Auditorii observă, de asemenea, că autoritățile locale s-au axat pe măsuri de promovare a unui transport public mai accesibil și mai durabil, în timp ce inițiativele de descurajare a utilizării autoturismelor – cum ar fi restricționarea accesului lor în anumite zone sau oferirea de stimulente financiare pentru reducerea deplasărilor cu autoturismul – sunt mai puțin frecvente.
Majoritatea proiectelor auditate – de la linii de metrou și de tramvai până la centre multimodale – au produs rezultatele scontate, dar acest lucru nu înseamnă că toate proiectele au făcut mai ușoară viața navetiștilor, mai arată Curtea de Conturi Europeană.
În unele cazuri, relevă raportul, nevoile reale nu au fost suficient analizate, iar în altele, coordonarea dintre autoritățile învecinate a fost deficitară.
Auditorii au identificat mai multe exemple de astfel de deficiențe care împiedică buna utilizare a banilor de la UE, cum ar fi o parcare de tip „park-and-ride” insuficient utilizată și o pistă pentru biciclete care se oprea brusc la limitele orașului.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare astfel încât pacienții oncologici să beneficieze de acces nediscriminatoriu la serviciile financiare
Comisia Europeană a anunțat că intenționează să prezinte în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare privind oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer.
Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, Maria Luís Albuquerque, și de comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Olivér Várhelyi, într-o declarație privind „dreptul de a fi uitat”, difuzată cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului și cu ocazia împlinirii a cinci ani de când executivul european a adoptat Planului european de combatere a cancerului.
În urmă cu cinci ani, Comisia a lansat Planul european de combatere a cancerului. Printre numeroasele sale realizări, Planul de combatere a cancerului a jucat un rol crucial în acordarea unei priorități ridicate dreptului de a fi uitat.
Acesta a reunit organizațiile din domeniul cancerului, comunitatea medicală și sectorul asigurărilor pentru a purta un dialog privind un cod de conduită referitor la accesul echitabil al pacienților cu cancer la serviciile financiare.
Noua Directivă privind creditul de consum din 2023 a marcat prima integrare a dreptului de a fi uitat în legislația UE, interzicând utilizarea istoricului medical al unei persoane în ceea ce privește cancerul pentru polițele de asigurare legate de contractele de credit de consum după o perioadă maximă, calculată de la sfârșitul tratamentului medical.
Statele membre vor începe să aplice această dispoziție începând cu 20 noiembrie 2026.
„Salutăm faptul că organizațiile care luptă împotriva cancerului și sectorul asigurărilor continuă să se implice în această temă importantă. Din partea noastră, vom analiza cu atenție complexitatea problemei și preocupările legitime atât ale pacienților cu cancer, cât și ale comunității asigurărilor și vom examina opțiunile pentru promovarea drepturilor pacienților cu cancer”, au transmis cei doi comisari.
Ei au evidențiat convingerea fermă că „eforturile comune sunt esențiale pentru a asigura un drept real de a fi uitat”.
„Pe baza activității privind codul de conduită, intenționăm să prezentăm în 2026 orientări pentru întreprinderile financiare cu privire la oferirea unui acces echitabil la serviciile financiare pentru pacienții cu cancer”, au dezvăluit Maria Luís Albuquerque și Olivér Várhelyi.
În Uniunea Europeană a anului 2024 au fost diagnosticate aproximativ 2,7 milioane de noi cazuri de cancer și s-au înregistrat peste 1,3 milioane de decese cauzate de această boală.
Doar că o astfel de boală, depistată la timp, poate fi tratată cu succes.
Cu această convingere – a prevenției, depistării timpurii, tratării și îngrijirii – Comisia Europeană a lansat în urmă cu cinci ani Planul european de combatere a cancerului.
Planul european de luptă împotriva cancerului dispune de o finanțare de 4 miliarde de euro, din care 1,25 de miliarde de euro se vor acorda din bugetul viitorului program „UE pentru sănătate” (EU4Health).
În prezent, Comisia colaborează cu aproape 630 de organizații în cadrul Planului de combatere a cancerului. Împreună cu misiunea UE în domeniul cancerului, planul contribuie, de asemenea, la aprofundarea înțelegerii noastre și la consolidarea cercetării științifice cu privire la factorii care determină cancerul, fie că este vorba de procese biologice, de factori de risc sau de factori determinanți ai sănătății.
COMISIA EUROPEANA
Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care impulsionează economiile noastre, subliniază comisarul european pentru servicii financiare
Europa trebuie să mențină controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la baza economiilor regiunii, a declarat marți comisarul pentru servicii financiare al Uniunii Europene, accentuând cererile tot mai numeroase ca blocul să fie mai puțin dependent de giganții tehnologici din SUA, informează Reuters.
Europa se concentrează din ce în ce mai mult pe „suveranitatea digitală” – ideea că dependența de companiile dintr-o Americă tot mai izolaționistă reprezintă o amenințare pentru economia și securitatea Europei.
„Europa trebuie să păstreze controlul asupra tehnologiilor cheie care stau la bază și impulsionează economiile noastre”, a declarat comisarul european Maria Luís Albuquerque în cadrul unei conferințe privind reglementarea tehnologiilor financiare, organizată la Bruxelles.
Un înalt funcționar al băncii centrale din Țările de Jos a declarat, de asemenea, în cadrul aceluiași eveniment, că Europa ar trebui să fie mai puțin dependentă de firmele de tehnologie cu sediul în afara regiunii.
Banca Centrală Europeană a declarat în noiembrie că tensiunile geopolitice și perturbările tehnologice se numără printre riscurile cu care se confruntă sectorul bancar european.
Autoritățile de reglementare din UE au desemnat 19 companii de tehnologie, printre care Amazon Web Services, Google Cloud și Microsoft ca furnizori terți critici de servicii de calcul pentru industria financiară a blocului.
Mesajele de independență europeană s-au întețit în ultima perioadă.
Zilele trecute, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Sejourne, responsabil pentru prosperitate și strategie industrială, a pledat pentru o „preferință europeană” pentru a stimula competitivitatea blocului european și pentru a contracara concurența tot mai intensă din partea Chinei și a Statelor Unite.
Propunerea, care ar favoriza produsele care conțin componente „made in Europe” în achizițiile publice, a fost discutată timp de luni de zile în cadrul Comisiei și între statele membre. Cu toate acestea, ea a scos la iveală diviziuni tot mai mari în cadrul blocului, unele țări avertizând că ar avantaja în mod disproporționat cele mai mari economii ale UE.
Inițiativa „Made in Europe” va ocupa un loc important în cadrul reuniunii liderilor UE de săptămâna viitoare privind stimularea competitivității, unde se preconizează că divergențele vor ieși în prim-plan.
Într-un editorial semnat de 1 141 de lideri din mediul de afaceri, Séjourné a prezentat competitivitatea ca fiind esențială pentru strategia geopolitică a Europei, argumentând că este necesară o prioritate europeană pentru a susține industria în fața rivalilor globali.
„Trebuie să stabilim, odată pentru totdeauna, o prioritate europeană autentică în sectoarele noastre cele mai strategice. Aceasta se bazează pe un principiu foarte simplu: ori de câte ori se utilizează fonduri publice europene, acestea trebuie să contribuie la producția europeană și la crearea de locuri de muncă de calitate”, a menționat el.
Séjourné a afirmat că alte puteri economice majore aplică deja măsuri de favorizare a producției naționale pentru a proteja activele strategice. Conform propunerii sale, companiile care beneficiază de achiziții publice, ajutoare de stat sau alte forme de sprijin financiar ar fi obligate să producă o parte substanțială din producția lor în cadrul UE. Aceeași logică, a afirmat el, ar trebui să se aplice și investițiilor străine directe.
Se preconizează că dezbaterea va genera schimburi tensionate în cadrul reuniunii liderilor UE din 12 februarie de la Alden Biesen, Belgia, convocată de președintele Consiliului European, António Costa, pentru a contura strategia de competitivitate a UE.
Germania și Italia susțin eforturile Comisiei de simplificare generală a reglementărilor, în timp ce Franța și aliații săi fac presiuni pentru împrumuturi comune și investiții sporite pe piața unică. Franța susține de ani de zile agenda „Made in Europe”, la fel ca Germania și președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.
Însă statele membre mai mici rămân reticente, argumentând că piața unică trebuie să rămână deschisă și avertizând că o preferință europeană ar putea sufoca inovarea și favoriza în principal economiile mai mari.
