Președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe: Fondurile de redresare reprezintă „cel mai bun medicament” pentru a ajuta firmele și gospodăriile să își revină

Comisia Europeană a adoptat marți, 5 octombrie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență al Estoniei. Acesta este un pas important pentru ca UE să plătească Estoniei granturi în valoare de 969,3 milioane de euro în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), potrivit unui comunicat. Finanțarea oferită de MRR va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Estoniei. De asemenea, aceasta va juca un rol important pentru a ajuta Estonia să iasă mai puternică din pandemia COVID-19.

MRR este instrumentul-cheie care se află în centrul NextGenerationEU, care va oferi până la 800 de miliarde de euro (în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și reformele în întreaga UE. Planul estonian face parte dintr-un răspuns coordonat fără precedent al UE la criza COVID-19, pentru a aborda provocările europene comune prin adoptarea tranziției ecologice și digitale, pentru a consolida rezistența economică și socială și coeziunea pieței unice.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a deplasat în Estonia pentru a prezenta evaluarea Comisiei cu privire la planul de redresare și reziliență al acestei țări. La Tallinn, aceasta s-a întâlnit marți dimineață cu prim-ministrul Kaja Kallas și, împreună, vor vizita mai multe proiecte, inclusiv terminalul de pasageri al Rail Baltic și Centrul de informare e-Estonia. Primul va primi finanțare din partea MRR. Înainte de plecare, președinta von der Leyen va deschide seminarul la nivel înalt privind redresarea “Recuperarea mai puternică în urma crizei”.

„Undă verde pentru planul de redresare și reziliență al Estoniei! Mă bucur mult că ați ales să investiți într-un sistem de sănătate mai puternic. De asemenea, NextGenerationEU vă va consolida poziția de lider digital și vă va pregăti pentru neutralitatea climatică”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

🇪🇪 Green light to Estonia’s recovery and resilience plan!

I’m very glad you chose to invest in a stronger health system.#NextGenerationEU will also consolidate your position as a digital leader and prepare you for climate neutrality.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2021