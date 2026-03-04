Președintele Eurogrupului semnalează că „reziliența nu reprezintă o strategie de creștere”: Suveranitatea europeană nu mai este o ambiție abstractă, ci o condiție pentru supraviețuirea economică

Modelul de creștere care a sprijinit prosperitatea europeană timp de decenii își atinge limitele, a semnalat președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Grupului BEI, unde a propus un alt model de creștere economică, bazat pe creșterea productivității, care poate fi făcută doar prin „inovare, investiții și alocare eficientă a capitalului”.

„Era inocenței geopolitice s-a încheiat. Suveranitatea europeană nu mai este o ambiție abstractă, ci o condiție pentru supraviețuirea economică și puterea instituțională. Ceea ce este necesar acum este un sentiment clar de urgență, înțelegând pe deplin că, în perioade de criză, timpul nu este niciodată neutru. Europa dispune de instrumentele necesare pentru a modela evenimentele și a-și reafirma puterea strategică. Trebuie să acționăm rapid și în mod coordonat pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Europa și-a dovedit reziliența. Am absorbit turbulențele financiare, presiunea datoriei suverane, o pandemie și un șoc energetic. Ne-am protejat societățile. Ne-am stabilizat economiile. Am acționat împreună atunci când a fost nevoie”, a arătat Pierrakakis.

Președintele Eurogrupului a atras atenția că „reziliența nu reprezintă o strategie de creștere.”

„Astăzi, Europa se confruntă cu o problemă structurală de competitivitate. Creșterea productivității a stagnat prea mult timp, iar decalajul față de Statele Unite s-a accentuat în ultimele două decenii. În același timp, tendințele demografice negative devin constrângeri obligatorii. Până în 2040, forța de muncă din Europa ar putea scădea cu aproape două milioane de persoane pe an. Acest lucru este important, deoarece schimbă ecuația. Creșterea economică nu mai poate depinde de extinderea ofertei de forță de muncă. Ea trebuie să provină din creșterea productivității. Iar creșterea productivității provine din inovare, investiții și alocarea eficientă a capitalului”, a continuat Kyriakos Pierrakakis.

Așadar, potrivit președintelui Eurogrupului, strategia este un foarte clară, evidentă.

„Trebuie să mobilizăm capitalul mai eficient pentru a finanța inovarea și extinderea. Aceasta este singura pârghie care poate crește productivitatea, spori veniturile, consolida autonomia strategică și construi reziliența. Europa nu duce lipsă de idei. Nu duce lipsă de talente. Nu duce lipsă de economii. Ceea ce îi lipsește este amploarea și canalele necesare pentru a transforma economiile în inovare. Dacă Europa dorește să fie competitivă, avem nevoie de mai multe proiecte în care să se poată investi, de mai multe piețe în care să se poată investi și de mai multe căi pe care capitalul privat să le urmeze pentru a reduce riscurile publice. Acesta nu este un slogan. Este mecanismul practic al competitivității”, a continuat Pierrakakis.

El a evidențiat că finanțele digitale nu reprezintă o îmbunătățire marginală, ci „o transformare structurală a modului în care capitalul este strâns, alocat, decontat și supravegheat.”

„Transformarea va avea loc. Adevărata întrebare este dacă Europa o va modela sau dacă se va adapta la cadrul conceput în altundeva. Dacă vom reuși să facem acest lucru, finanțele digitale pot avea un impact profund asupra Europei: pot reduce distanțele. Poate reduce distanța dintre cei care economisesc și inovatori. Poate reduce distanța dintre firmele mici și fondurile mari de capital. Poate reduce distanța dintre piețele naționale și o piață cu adevărat europeană. Beneficiile sunt reale: o mai mare incluziune, mai multă concurență, costuri mai mici pentru inovatori, fonduri mai multe pentru antreprenori și mai multă transparență pentru investitori. Dar numai dacă integrăm toate acestea într-un cadru european coerent”, a mai spus președintele Eurogrupului.

Președintele Eurogrupului a mai semnalat că integrarea piețelor de capital fără „o infrastructură modernă va fi mai lentă, mai costisitoare și mai puțin competitivă”, iar „infrastructura modernă fără integrare va rămâne fragmentată și de mică anvergură”.

„Europa trebuie să se asigure că inovarea digitală consolidează, în loc să slăbească, integritatea și reziliența sistemului nostru financiar. Succesul înseamnă o Europă în care economiile nu stau nefolosite în timp ce inovatorii caută capital. Succesul înseamnă o Europă în care o întreprindere se poate extinde peste granițe la fel de ușor cum se extinde în cadrul unui singur stat membru. Succesul înseamnă o Europă în care tehnologia reduce costurile și extinde oportunitățile, fără a submina stabilitatea. Succesul înseamnă o Europă în care piețele de capital își îndeplinesc rolul: alocarea eficientă a capitalului pentru o creștere productivă”, a conchis președintele Eurogrupului.