Președintele Eurogrupului subliniază importanța unui euro digital: Ar putea oferi o soluție europeană în contextul cererii crescute de mijloace de plată alternative

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a atras manrți atenția că actuala criză provocată de prezența masivă a migranților la frontiera dintre Belarus și Polonia amenință ”stabilitatea şi securitatea întregii Uniuni Europene”, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

”Închiderea frontierei poloneze este în interesul nostru național. Dar astăzi este în joc stabilitatea și securitatea întregii UE. Acest atac hibrid al regimului lui Lukașenko ne vizează pe toți. Nu ne vom lăsa intimidați și vom apăra pacea în Europa împreună cu partenerii noștri din NATO și UE”, a transmis prim-ministrul polonez într-un mesaj publicat pe Twitter.

Sealing the polish border is our national interest. But today the stability and security of the entire EU is at stake. This hybrid attack of Lukashenko’s regime is aimed at all of us. We will not be intimidated and will defend peace in Europe with our partners from NATO and EU.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 9, 2021