Președintele Finlandei: Europa trebuie să fie pregătită pentru discuții directe cu Putin dacă abordarea SUA privind Rusia și Ucraina nu servește intereselor europene

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că a venit momentul ca Europa să înceapă propriile negocieri cu Rusia și a avertizat că europenii trebuie să fie pregătiți pentru discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin dacă abordarea Statelor Unite față de războiul din Ucraina nu servește intereselor europene.

Într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, liderul finlandez a afirmat că liderii europeni discută deja cine ar putea intermedia eventualele contacte cu Moscova.

„Da, a venit momentul să începem negocieri cu Rusia. Nu știu când se va întâmpla acest lucru. Am discutat această chestiune cu liderii europeni, care vor stabili contactul, dar încă nu știm cine va fi”, a declarat Alexander Stubb.

„Dacă politica Statelor Unite față de Rusia și Ucraina nu servește intereselor Europei, atunci noi înșine trebuie să ne angajăm în discuții directe”, a adăugat președintele Finlandei.

Potrivit lui Stubb, coordonarea între statele europene este esențială, în special între țările din formatul E5 (Germania, Franța, Italia, Regatul Unit și Polonia), precum și între statele nordice și baltice aflate în proximitatea Rusiei.

„Fie că va fi vorba despre un emisar special sau despre un grup de lideri, vom vedea”, a afirmat acesta.

Declarațiile liderului finlandez vin în contextul în care Vladimir Putin a sugerat recent că fostul cancelar german Gerhard Schröder ar fi candidatul preferat al Moscovei pentru eventuale negocieri între Uniunea Europeană și Rusia.

Propunerea a fost, însă, respinsă de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care a declarat că nu ar fi „foarte înțelept” ca Rusia să decidă cine negociază în numele Europei.

„Gerhard Schröder a fost un lobbyist de rang înalt pentru companiile de stat ruse. Este clar de ce Putin îl dorește în acest rol, pentru că astfel ar sta, practic, de ambele părți ale mesei”, a afirmat Kallas, luni, la Bruxelles.

Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor pe 9 mai, liderul rus a afirmat însă că europenii ar putea alege „un lider în care au încredere și care nu a vorbit urât” despre Rusia.

În ultimele luni, mai mulți lideri europeni, inclusiv premierul italian Giorgia Meloni, s-au pronunțat în favoarea desemnării unui emisar special al UE pentru Ucraina, iar numele lui Alexander Stubb s-a regăsit printre variantele vehiculate.