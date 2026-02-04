NATO
Președintele Finlandei: Politica externă a actualei administrații americane intră în conflict cu valorile europene
Europa și Finlanda trebuie să recunoască faptul că Statele Unite trec printr-o schimbare profundă, iar direcția ideologică a politicii externe promovate de actuala administrație americană intră în conflict cu valorile europene, a declarat miercuri președintele Finlandei, Alexander Stubb, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.
Declarațiile vin în contextul în care mai multe state europene membre NATO, inclusiv Finlanda, își reevaluează strategiile de politică externă și de securitate, după ce președintele american Donald Trump a amplificat, în luna ianuarie, tensiunile cu aliații europeni, în special pe tema Groenlandei, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei.
Într-un discurs susținut în fața Parlamentului de la Helsinki, Alexander Stubb a anunțat că Finlanda își va actualiza doctrina de politică externă și de securitate, astfel încât aceasta să reflecte noile realități internaționale.
„Trebuie să recunoaștem onest că Statele Unite trec printr-o schimbare. Modul lor de a se raporta la aliați, precum și felul în care își conduc politica externă se schimbă, de asemenea”, a declarat Stubb, subliniind totodată că SUA rămân „un aliat important”.
Președintele finlandez a explicat că, în ciuda acestor divergențe, Helsinki încearcă să mențină relații strânse cu administrația Trump, atât pentru a obține sprijinul Washingtonului pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, cât și pentru a consolida securitatea Finlandei, stat aflat la granița cu Rusia.
Totuși, Alexander Stubb a avertizat că direcția actualei politici externe americane ridică probleme de fond pentru Europa.
„Politica externă a actualei administrații americane este fundamentată pe o ideologie care intră în conflict cu valorile noastre”, a spus președintele Finlandei, indicând drept exemple subminarea ordinii internaționale existente, acțiunea în afara instituțiilor internaționale și minimalizarea rolului Europei pe scena globală.
Alexander Stubb nu a oferit un calendar precis pentru finalizarea revizuirii politicii externe și de securitate, dar a precizat că lucrările în acest sens sunt abia la început, în colaborare cu guvernul finlandez.
“Demonstrație a angajamentului de neclintit al SUA” față de securitatea României: Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate în poligonul Smârdan
Într-o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională, forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, informează Ambasada Statelor Unite la București într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie, care au finalizat, recent, operațiuni în Poligonul de Instrucție Novo Selo, Bulgaria, și care au adus capabilități avansate în România. Printre echipamentele dislocate s-au numărat cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, integrate într-o serie de activități comune de instruire, menite să consolideze parteneriatul de apărare dintre SUA și România.
Această rotație face parte din angajamentul continuu al Armatei SUA de a menține o prezență persistentă și rotațională în România, asigurând că forțele militare americane rămân pregătite și capabile să răspundă oricărei potențiale crize. Sosirea tancurilor Abrams, împreună cu personalul și echipamentele de sprijin, subliniază dedicarea Statelor Unite față de apărarea colectivă și interoperabilitatea cu aliații NATO.
Instrucția comună de la Smârdan a oferit oportunități valoroase pentru forțele americane și române de a-și îmbunătăți capabilitățile, de a spori interoperabilitatea și de a consolida baza solidă de cooperare dintre cele două națiuni. Activitățile de instruire au inclus proceduri comune de conducere a trupelor americane și române, exerciții tactice la nivel de companie (STX) și exerciții combinate de trageri cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte, la nivel de companie, în perioada 29 ianuarie – 4 februarie.
„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România. Responsabilitățile noastre comune în cadrul NATO ne protejează cetățenii, ne apără teritoriul și fac ca Statele Unite și România să fie mai sigure”, a declarat Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson.
Prezența continuă a forțelor militare americane în România demonstrează sprijinul constant al Statelor Unite pentru aliații săi din NATO și angajamentul față de securitatea regională.
Secretarul general al NATO, discurs în Parlamentul Ucrainei: Asigurarea unui acord cu Rusia “va necesita alegeri dificile”. Pacea va fi durabilă “pentru că există forță reală care să o susțină”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a adresat marți Parlamentului de la Kiev, într-un moment marcat de continuarea atacurilor rusești și de discuții privind pacea, care va necesita „alegeri dificile”. Înaltul oficial aliat a transmis că sprijinul Alianței pentru Ucraina este de neclintit și că securitatea acestei țări rămâne esențială pentru securitatea euro-atlantică, nu doar garantată pe hârtie, ci susținută prin forță reală.
Rutte a efectuat marți o vizită oficială la Kiev, unde a avut întâlniri cu liderii ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski. El și-a început programul printr-o întâlnire cu personalul Reprezentanței NATO în Ucraina, după care s-a deplasat în Piața Maidan, unde, alături de președintele ucrainean, a aprins o lumânare în memoria victimelor războiului de agresiune al Rusiei.
Secretarul general a vizitat ulterior Rada Supremă, unde a avut o întrevedere cu prim-vicepreședintele parlamentului și a susținut un discurs la deschiderea noii sesiuni.
În intervenția sa, Rutte a subliniat că sprijinul aliaților pentru Ucraina nu va slăbi. „Ucraina este și va rămâne esențială pentru securitatea noastră”, a afirmat acesta.
În contextul desfășurării negocierilor de pace, șeful NATO a insistat asupra necesității unor garanții de securitate solide pentru Kiev. „Trebuie să știți că această pace va fi durabilă. Nu pentru că au fost semnate documente, ci pentru că există forță reală care să o susțină”, a declarat el în fața parlamentarilor ucraineni.
Rutte a abordat și situația de pe front, afirmând că Rusia suportă costuri uriașe în urma invaziei. „Știm că Rusia plătește un preț greu pentru acest război, cu peste un milion de victime până în prezent, iar numărul este în creștere”, a spus secretarul general al NATO, potrivit unui rezumat al discursului. El a adăugat că, în pofida disponibilității președintelui rus Vladimir Putin „de a sacrifica nenumărați oameni dintre propriii săi cetățeni”, Rusia „nu câștigă”, iar „orice câștiguri pe câmpul de luptă sunt extrem de lente”.
Referindu-se la eforturile diplomatice, Rutte a declarat că „președintele Trump și echipa sa sunt hotărâți să oprească vărsarea de sânge, cu sprijinul aliaților Americii – iar este clar că Ucraina este angajată”, subliniind totodată că discuțiile directe aflate în desfășurare reprezintă „un progres important”. În același timp, el a avertizat că atacuri rusești precum cele din noaptea precedentă „nu indică seriozitate în privința păcii”.
După o întâlnire bilaterală cu președintele Zelenski și înaintea discuțiilor cu prim-ministrul Ucrainei, ministrul afacerilor externe și ministrul apărării, Mark Rutte și Volodîmîr Zelenski au făcut declarații de presă comune. „Ucraina a rezistat. Ucraina s-a apărat. Ucraina a rămas puternică. NATO este alături de voi, în cuvânt și în fapt”, a declarat secretarul general.
În discursul său din parlament, Rutte a afirmat că Statele Unite, Europa și Canada „și-au reafirmat disponibilitatea de a oferi garanțiile de care Ucraina are nevoie pentru a putea ajunge la o pace cu Rusia”, menționând progresele făcute de „coaliția celor dispuși” în cadrul reuniunii desfășurate luna trecută la Paris, la care au participat atât el, cât și președintele Zelenski.
„Unii aliați europeni au anunțat că vor desfășura trupe în Ucraina după încheierea unui acord. Trupe la sol, avioane în aer, nave în Marea Neagră. Statele Unite vor reprezenta elementul de siguranță, iar alții s-au angajat să ofere sprijin în alte moduri”, a spus Rutte, adăugând că „garanțiile de securitate sunt solide” și că ajungerea la un acord pentru a pune capăt războiului „va necesita alegeri dificile”.
În timpul vizitei la Kiev, secretarul general al NATO a mers împreună cu ministrul energiei și ministrul afacerilor externe la o centrală civilă de încălzire lovită de rachete rusești în noaptea precedentă. Pe fondul atacurilor continue ale Rusiei, Rutte a subliniat că sprijinul aliaților rămâne ferm și cuprinzător, evidențiind inițiativele NATO care susțin efortul de război al Ucrainei, de la Lista Prioritară a Necesităților Ucrainei, care a asigurat majoritatea rachetelor pentru apărarea antiaeriană, până la sprijinul pentru reabilitarea veteranilor prin Pachetul de Asistență Cuprinzător.
„Suntem angajați să ne asigurăm că aveți tot ceea ce este necesar pentru a vă apăra astăzi și pentru a asigura o pace durabilă în viitor”, a afirmat Rutte. „Securitatea și prosperitatea Ucrainei nu sunt doar preocupări ale ucrainenilor, ci ale tuturor.”
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Arctica nu mai este regiunea caracterizată de tensiuni scăzute și cooperare ridicată, ci a devenit un spațiu aflat în prima linie a competiției globale pentru putere, a declarat marți șefa diplomației europene, Kaja Kallas, la o conferință de presă comună cu ministrul norvegian de Externe, Espen Barth Eide, desfășurată la Tromsø, în Norvegia, în marja conferinței Arctic Frontiers.
„Pentru mult timp, Arctica a fost o regiune cu tensiuni scăzute și cooperare ridicată. Mediul de securitate din Europa s-a schimbat, însă, complet după ce Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei”, a declarat Kallas.
Ea a arătat că transformarea regiunii este alimentată de o competiție geopolitică tot mai intensă.
„China poate că nu cumpără Arctica, dar își extinde constant prezența. Iar revendicările explicite ale Statelor Unite asupra Groenlandei subliniază o realitate simplă: Arctica nu mai este un colț liniștit pe hartă. A devenit linia de front a competiției globale pentru putere”, a spus șefa diplomației UE.
În acest context, Kaja Kallas a atras atenția asupra intensificării amenințărilor hibride în regiune.
„Amenințările hibride cresc constant ca intensitate și frecvență: bruiaj GPS, sabotaj, spionaj, acțiuni sub pragul războiului sunt realități aici și în alte părți ale Europei”, a afirmat ea, făcând referire și la consolidarea militară continuă a Rusiei în extremul nord.
Potrivit oficialului european, aliații europeni își intensifică eforturile pentru securitatea Arcticii, iar Uniunea Europeană este pregătită să își asume responsabilitatea care îi revine. Totodată, Kallas a subliniat că securitatea nu trebuie redusă la dimensiunea militară.
„Securitatea nu înseamnă doar soldați și nave. Ea înseamnă societăți reziliente, instituții în care oamenii au încredere, infrastructură sigură și mijloace de trai sustenabile”, a explicat șefa diplomației UE, subliniind contribuția Uniunii prin sprijin financiar, cooperare științifică și instrumente de cercetare.
Citiți și Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO
În acest context, Kaja Kallas a anunțat că Uniunea Europeană își actualizează Strategia pentru regiunea arctică, împreună cu statele membre, pentru a reflecta noul peisaj de securitate, Groenlanda urmând să devină un pilon central al acestei strategii.
„Pentru a menține regiunea în siguranță, parteneriatele sunt indispensabile. Norvegia este unul dintre cei mai apropiați și de încredere parteneri ai Uniunii Europene”, a subliniat ea.
Șefa diplomației europene a evidențiat și cooperarea strânsă cu NATO, menită să asigure stabilitatea, securitatea și capacitatea de descurajare în nordul extrem. În acest sens, Parteneriatul UE–Norvegia în domeniul securității și apărării trece de la stadiul de document la implementare concretă, prin aprofundarea cooperării în materie de securitate cibernetică, securitate maritimă și protecția infrastructurii critice.
Ca exemplu concret al acestei cooperări, Kallas a precizat că instrumentul european SAFE de finanțare a apărării este deschis și Norvegiei, iar companiile norvegiene vor continua să participe activ la programele Fondului European de Apărare.
„Aceste exemple arată cât de benefic este parteneriatul nostru pentru ambele părți, iar Uniunea Europeană este pregătită să ducă această cooperare și mai departe”, a concluzionat Kaja Kallas.
