Rusia nu va folosi arme nucleare împotriva Ucrainei și nu va ataca NATO, „cea mai puternică alianță militară din lume”, iar singura opțiune a Moscovei pentru intensificarea războiului este mobilizarea, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb într-un interviu publicat de Bild pe 29 august, informează The Kyiv Independent și Reuters.

De asemenea, Rusia suferă prea multe pierderi pentru ca Moscova să poată deschide un al doilea front împotriva unei alte țări europene și nu poate mobiliza suficiente trupe pentru a face acest lucru, a afirmat el.

Potrivit lui Stubb, Rusia se folosește de dezinformare pentru a alimenta temerile legate de extinderea războiului din Ucraina. În pofida acestui fapt, președintele finlandez a subliniat importanța continuării pregătirilor pentru cel mai nefericit scenariu pentru a-l preveni.

„În acest moment, opțiunile Rusiei în ceea ce privește escaladarea conflictului sunt destul de limitate. Singurul mijloc prin care Rusia ar mai putea escalada situația este mobilizarea. Și cred că mobilizarea ar avea repercusiuni politice interne în Rusia”, a afirmat el.

Sâmbătă, premierul polonez Donald Tusk a avut o discuție telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma căreia a avertizat că Rusia ar putea recurge la provocări împotriva unui stat membru al Alianței în următoarea perioadă.

Tusk a calificat următoarele șase luni Ica fiin decisive.

Avertismentul său vine după ce presa americană a relatat că directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit la Moscova unde s-a întâlnit cu oficiali ruși, cărora le-a transmis să nu escaladeze conflictul cu aliații SUA din NATO, în special cu țările baltice, state îngrijorate de un astfel de scenariu, fapt reflectat în numeroasele avertismente transmise pe mai multe niveluri.

Ucraina deține informații conform cărora Rusia plănuiește oi ofensive terestre împotriva Kievului și Cernihivului — în timp ce Moscova intensifică atacurile cu drone asupra orașelor ucrainene, informează Politico Europe.

Pavlo Palisa, șef adjunct al Biroului Prezidențial al Ucrainei, a declarat reporterilor că șefii militari ruși au primit din partea liderilor politici ai Kremlinului sarcina de a planifica și pregăti atacuri asupra celor două orașe, conform informațiilor primite și verificate de Ucraina.

Palisa a precizat că nu există încă dovezi că trupele ruse se adună pentru a lansa atacurile și că prioritatea Ucrainei este „să împiedice crearea condițiilor care să le permită rușilor să lanseze orice acțiune ofensivă”.