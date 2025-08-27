Președintele Finlandei speră că răbdarea lui Trump cu Rusia se va „epuiza”

Președintele finlandez Alexander Stubb a lansat un apel la adresa omologului american Donald Trump, să ia măsuri care ar determina Rusia să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, sperând că răbdarea liderului de la Casa Albă cu Moscova se va „epuiza”, anunță AFP, citat de Agerpres.

Stubb, care are o relație afabilă cu Trump și este președintele unei țări care împarte o frontieră de peste 1000 de kilometri cu Rusia, având o experiență traumatizantă cu strămoșul acesteia, Uniunea Sovietică, a fost prezent la întâlnirea de la Casa Albă dintre liderii europeni și președintele american dedicată identificării unor soluții pentru a aduce pacea în Ucraina.

„Sper că răbdarea țărilor occidentale, în special a Statelor Unite, se va epuiza. Pentru că de fiecare dată când răbdarea președintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri care au condus la găsirea unei soluții”, a declarat Stubb într-o conferință de presă.

Președintele american Donald Trump a avut o întâlnire cu omologul rus Vladimir Putin, în Alaska, la 15 august, urmată de întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni care au călătorit la Washington pentru a identifica formula de pace în Ucraina.

S-a convenit ca Ucraina să primească garanții de securitate pentru a împiedica viitoare agresiuni din partea Rusiei. De asemenea, liderul american și-a arătat dorința de a media și chiar de a participa la o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Doar că Rusia nu a contenit atacurile asupra Ucrainei, ridicând dubii cu privire la posibilitatea unei astfel de întâlniri, deși vicepreședintele american J.D. Vance a afirmat că Moscova ar fi făcut „concesii semnificative” în vederea negocierilor de pace, deși este neclar care sunt aceste concesii.

Între timp, Kremlinul a înaintat o serie de pretenții cu privire la garanțiile de securitate oferite Ucrainei.

Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, adică și Rusia agresoare, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, reluând ideile de la Istanbul, din 2022.

Procesul de obținere a păcii este unul de durată și laborios, conform unei comparații făcută de Friedrich Merz.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU).

Acesta este unul dintre motive pentru care unii parteneri ai Ucrainei, inclusiv Kievul, insistă asupra unei încetări a focului care să arate, în primul rând, că Mosova este sinceră când spune că dorește pace, și, în al doilea rând, să pregătească terenul în vederea unor discuții viitoare despre pace între Zelenski și Putin.

Potrivit liderului american, vom ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după care „ s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a mai spus Trump.

Punând în contextul declarațiile sale cu cele ale vicepreședintelui american J.D. Vance, SUA ar putea adopta noi sancțiuni contra Rusiei pentru a opri războiul.