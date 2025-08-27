INTERNAȚIONAL
Președintele Finlandei speră că răbdarea lui Trump cu Rusia se va „epuiza”
Președintele finlandez Alexander Stubb a lansat un apel la adresa omologului american Donald Trump, să ia măsuri care ar determina Rusia să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, sperând că răbdarea liderului de la Casa Albă cu Moscova se va „epuiza”, anunță AFP, citat de Agerpres.
Stubb, care are o relație afabilă cu Trump și este președintele unei țări care împarte o frontieră de peste 1000 de kilometri cu Rusia, având o experiență traumatizantă cu strămoșul acesteia, Uniunea Sovietică, a fost prezent la întâlnirea de la Casa Albă dintre liderii europeni și președintele american dedicată identificării unor soluții pentru a aduce pacea în Ucraina.
„Sper că răbdarea țărilor occidentale, în special a Statelor Unite, se va epuiza. Pentru că de fiecare dată când răbdarea președintelui Trump s-a epuizat, el a luat măsuri care au condus la găsirea unei soluții”, a declarat Stubb într-o conferință de presă.
Președintele american Donald Trump a avut o întâlnire cu omologul rus Vladimir Putin, în Alaska, la 15 august, urmată de întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni care au călătorit la Washington pentru a identifica formula de pace în Ucraina.
S-a convenit ca Ucraina să primească garanții de securitate pentru a împiedica viitoare agresiuni din partea Rusiei. De asemenea, liderul american și-a arătat dorința de a media și chiar de a participa la o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Doar că Rusia nu a contenit atacurile asupra Ucrainei, ridicând dubii cu privire la posibilitatea unei astfel de întâlniri, deși vicepreședintele american J.D. Vance a afirmat că Moscova ar fi făcut „concesii semnificative” în vederea negocierilor de pace, deși este neclar care sunt aceste concesii.
Între timp, Kremlinul a înaintat o serie de pretenții cu privire la garanțiile de securitate oferite Ucrainei.
Potrivit ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, un grup de state, inclusiv membri ai Consiliului de Securitate al ONU, adică și Rusia agresoare, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei, reluând ideile de la Istanbul, din 2022.
Procesul de obținere a păcii este unul de durată și laborios, conform unei comparații făcută de Friedrich Merz.
„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să mă exprim figurativ, suntem la o distanță de 10 kilometri și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult. Dar, în orice caz, ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat Merz la un congres al partidului Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU).
Acesta este unul dintre motive pentru care unii parteneri ai Ucrainei, inclusiv Kievul, insistă asupra unei încetări a focului care să arate, în primul rând, că Mosova este sinceră când spune că dorește pace, și, în al doilea rând, să pregătească terenul în vederea unor discuții viitoare despre pace între Zelenski și Putin.
Potrivit liderului american, vom ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după care „ s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a mai spus Trump.
Punând în contextul declarațiile sale cu cele ale vicepreședintelui american J.D. Vance, SUA ar putea adopta noi sancțiuni contra Rusiei pentru a opri războiul.
CHINA
China respinge participarea la negocierile privind dezarmarea nucleară cu SUA și Rusia, invocând diferența substanțială de capabilități
China a anunțat miercuri că nu va participa la negocierile privind denuclearizarea alături de Statele Unite și Rusia, după ce președintele american Donald Trump declarase că speră să includă Beijingul în discuții, informează AFP, preluat de Agerpres.
„Cred că denuclearizarea este un obiectiv foarte important. Rusia este dispusă să o facă și cred că și China va fi dispusă să o facă. Nu putem lăsa armele nucleare să se prolifereze. Trebuie să oprim armele nucleare”, a afirma Trump luni, la Casa Albă.
Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a răspuns miercuri că nu este „nici rezonabil, nici realist” să se aștepte ca Beijingul să participe la negocieri trilaterale privind dezarmarea nucleară alături de Washington și Moscova.
„China și Statele Unite nu se află deloc la același nivel în ceea ce privește capabilitățile nucleare”, a spus Guo. „Țările cu cel mai mare arsenal nuclear ar trebui să își îndeplinească cu adevărat responsabilitatea specială și principală privind dezarmarea nucleară”, a adăugat el.
Aceste puteri trebuie „să treacă la o reducere substanțială și semnificativă a arsenalelor lor, pentru a crea condițiile necesare realizării unei dezarmări nucleare complete și definitive”, a pledat oficialul chinez.
Beijingul a mai subliniat că își menține arsenalul nuclear „la nivelul minim necesar pentru securitatea națională și nu se angajează într-o cursă a înarmărilor cu nicio țară.”
Conform estimărilor Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), în 2024 Statele Unite aveau 3.708 focoase nucleare, Rusia 4.380, în timp ce China dispunea de 500, cu 90 mai mult decât în anul precedent.
Președintele rus Vladimir Putin a sugerat, cu ocazia summitului din Alaska de la 15 august, că Rusia și SUA ar putea ajunge la un nou acord privind controlul armelor nucleare, menționând explicit necesitatea de a gestiona expirarea tratatului New START – ultima convenție majoră care limitează arsenalul strategic nuclear, stabilind un plafon de 1 550 focoase și sisteme de lansare pentru fiecare parte, relatează Reuters. Tratatul, semnat în 2010 și extins până în februarie 2026, este acum singurul acord nuclear în vigoare între Washington și Moscova, iar expirarea sa ridică temeri privind o nouă cursă a înarmărilor.
La rândul său, Donald Trump a reluat ideea de a extinde discuțiile de dezarmare nucleară, cu potențiala includere a Chinei, într-un apel la „denuclearizare”, adresat atât Moscovei, cât și Beijingului. De altfel, după întâlnirea recentă avută cu Putin în Alaska, liderul american a declarat că denuclearizarea a fost unul dintre principalele puncte pe agenda discuțiilor și a dat asigurări că președintele rus este pregătit să reducă arsenalul nuclear. El și-a exprimat speranța că și China va fi pregătită pentru acest lucru.
INTERNAȚIONAL
Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, subliniază Friedrich Merz. În context, Guvernul german a aprobat înființarea unui Consiliu Național de Securitate
Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, a subliniat cancelarul german Friedrich Merz, în urma unei reuniuni a cabinetului său și după o întâlnire pe care a avut-o cu generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem aliat al NATO în Europa, cu care a discutat despre situația militară, informează The Guardian.
„Informațiile legate de situație au fost foarte clare. Rusia este și va rămâne, pentru multă vreme, cea mai mare amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa”, a menționat Merz, care a evidențiat că politicile de securitate ale țării sale sunt modelate parțial de acest status quo, pornind de la noile angajamente ale NATO adoptate în cadrul summitului de la Haga.
Cancelarul german a reiterat că țara sa „stă ferm alături de Ucraina”, dar a subliniat că este nevoie de eforturi sporite în contextul în care Rusia a recurs de mult timp la atacuri hibride, sabotaje, atacuri cibernetice și dezinformare țintită.
Având în vedere acest lucru, Guvernul german a aprobat înființarea un Consiliu Național de Securitate (NSR) destinat să eficientizeze politica de securitate și capacitatea de decizie în vremuri de criză, conform Deutsche Welle.
NSR, care va fi condus de Cancelarul Friedrich Merz, se va reuni regulat și va avea printre atribuții și prognozarea și planificarea strategică.
Acest consiliu va include miniștri-cheie, și poate fi suplimenat cu oficiali din țările și organizațiile aliate, inclusiv Uniunea Europeană și NATO.
Tot astăzi, Guvernul german a prezentat planul său pentru un serviciu militar voluntar, fără a fi nevoie să amendeze legea fundamentală.
Proiectul de lege aprobat de Cabinet vizează consolidarea capacităților de apărare, rezerviștii militari jucând un rol cheie.
„Scopul noului serviciu militar este de a contribui la consolidarea rezervelor — adică la creșterea numărului de rezerviști disponibili — și la întărirea trupelor active, în special în rândul personalului înrolat”, a declarat Ministerul Apărării.
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius dorește să crească numărul forțelor active de la 180.000 la 260.000 până la începutul anilor 2030 pentru a îndeplini noile obiective de forță NATO.
Conform proiectului de lege, va exista un sondaj obligatoriu în rândul bărbaților referitor la disponibilitatea de a efectua serviciul militar.
Acesta va fi trimis într-o scrisoare cu un cod QR după ce un tânăr va fi împlinit vârsta de 18 ani. Prin scanarea codului QR, bărbații pot accesa online chestionarul.
Ministerul a declarat că securitatea germană nu poate fi considerată ca fiind garantată și că un alt obiectiv al noului Serviciu Militar era de a oferi tinerilor oportunitatea de a servi Germania.
În lumina invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ministerul a spus că Bundeswehr se concentrează pe securitatea națională și a alianței și pe crearea structurilor necesare pentru aceasta.
NATO
Pentagon: Forțele speciale ale SUA și României s-au antrenat în comun la Baza Aeriană Boboc pentru “a spori gradul de pregătire al NATO în Europa”
Forțele speciale americane au colaborat cu aliații români în cadrul unui exercițiu bilateral menit să sporească gradul de pregătire al NATO în Europa, prin intermediul unor exerciții aeriene desfășurate la Baza Aeriană Boboc, România, în perioada 11–25 iulie, a anunțat miercuri Ambasada SUA la București, citând un comunicat al Pentagonului.
Conform sursei citate, “forțele de operațiuni speciale române, împreună cu Batalionul 53 Comando și Escadrila 352 Operațiuni Speciale a Forțelor Aeriene ale SUA de la Royal Air Force Mildenhall, Marea Britanie, au lucrat pentru a îmbunătăți capacitățile operaționale comune prin sărituri în cădere liberă, zboruri la joasă altitudine, exerciții de infiltrare și exfiltrare și stabilirea de puncte de realimentare la sol”.
„Colaborăm cu forțele lor terestre, forțele rotative și forțele cu aripi fixe. Obiectivul principal în acest caz este de a ajuta românii să-și îmbunătățească [capacitățile aeriene] și interoperabilitatea”, a declarat comandantul misiunii.
Pe parcursul a două săptămâni, națiunile aliate au executat scenarii comune de parașutare și infiltrare în multiple tipuri de teren.
Peste 500 de parașutiști români au efectuat operațiuni de cădere liberă, sprijiniți de aeronavele americane MC-130J Commando II și românești C-27J Spartan.
În același timp, a 100-a Escadrilă de Realimentare Aeriană a Forțelor Aeriene a înființat și a operat puncte de realimentare la sol pentru a sprijini elicopterele românești IAR-330 Puma.
O echipă combinată formată din 10 membri ai echipajului românesc și 15 membri ai echipajului american a executat zborul în formație, apropierile la joasă altitudine și exerciții de aterizare pe piste scurte în timpul operațiunilor diurne și nocturne, perfecționându-și abilitatea de a opera împreună în medii complexe.
„Privind la ceea ce fac [Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA în Europa], NATO și aliații noștri, cred că învățăm că este bine să avem prieteni în multe locuri”, a spus comandantul misiunii.
Exerciții de acest gen continuă să consolideze capacitățile comune prin unitate, pregătire și încredere, permițând aliaților să răspundă rapid și eficient în momente de criză.
„Ne-am antrenat, ne-am standardizat tacticile. Asta ne va ușura sarcina în cazul în care va apărea vreodată un conflict. Ne face mai eficienți, pentru că astfel avem puterea mai multor țări care se îndreaptă împotriva unui singur inamic sau a unei singure probleme”, a spus el.
