Președintele finlandez Alexander Stubb, dispus să reprezinte Europa la negocierile de pace Ucraina-Rusia dacă i se va cere

Robert Lupițu
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, ar putea reprezenta Europa în negocierile de pace privind Ucraina, dacă i s-ar cere acest lucru, a declarat el pentru postul public finlandez Yle pe 24 mai.

Dacă ți se cere, probabil că este ceva la care nu poți răspunde negativ”, a spus Stubb într-un interviu, conform Kyiv Independent.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat săptămâna trecută la reuniunea miniștrilor de externe din NATO, desfășurată la Helsingborg, că negocierile intermediate de SUA stagnează și a lăsat să se înțeleagă că îi invită pe europeni să participe la masa tratativelor dintre Ucraina și Rusia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat pentru Politico, într-un interviu publicat pe 11 mai, că Ucraina a cerut Europei să ajute în procesul privind un armistițiu aerian.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 9 mai că fostul cancelar german Gerhard Schroeder ar putea servi drept mediator european în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Oficialii germani au respins, potrivit relatărilor, sugestia ca Schroeder să reprezinte Europa în negocierile de pace, din cauza relațiilor apropiate ale fostului cancelar cu Putin și cu oficialii ruși, precum și prezența în trecut a acestuia în consiliul de administrație al gigantului petrolier rus de stat Rosneft.

În interviul său din 24 mai, Stubb a subliniat că negocierile de pace ar putea începe doar după ce Rusia s-ar angaja la un armistițiu cu Ucraina.

Rusia continuă să lovească orașele ucrainene cu atacuri cu drone și rachete. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 24 mai că patru persoane au fost ucise și aproape alte 100 au fost rănite în întreaga țară în urma unui atac masiv desfășurat în cursul nopții.

Statele membre ale Uniunii Europene iau în considerare numirea fostului cancelar german Angela Merkel ca emisar al UE pentru Rusia, într-o încercare de a revitaliza negocierile cu Moscova privind războiul din Ucraina, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Publicația, citând surse anonime, a relatat miercuri că miniștrii de externe ai țărilor UE urmează să discute această posibilitate în cadrul unei reuniuni care va avea loc în această săptămână în Cipru, scrie TVP World.

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi – care a fost și prim-ministru al Italiei – precum și președintele Finlandei, Alexander Stubb, sunt luați în calcul pentru ceea ce Financial Times a descris drept rolul de „îmblânzitor al lui Putin”.

Kallas a discutat cu ministrul de externe din Oman despre reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul planurilor Teheranului de a introduce taxe de tranzit  
Economia germană susține dezvoltarea regiunii Moldovei, ce are un potențial strategic important pentru dezvoltarea economică a României (AHK România)
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

