Președintele finlandez Alexander Stubb, mesaj ferm către Moscova: SUA și Europa decid “garanțiile de securitate pentru Ucraina, nu Rusia”

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a replicat miercuri Rusiei, după întâlnirea de la Casa Albă dintre președinții SUA și Ucrainei și liderii europeni, că „Rusia nu decide” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina, subliniind că acestea vor fi stabilite de europeni împreună cu Statele Unite.

„Ceea ce am convenit este să lucrăm la garanții de securitate europene și americane, în esență, care vor fi sigure din perspectiva europeană, coordonate cu americanii”, a declarat Stubb, într-un interviu pentru NBC News.

„Noi decidem ce fel de garanții de securitate stabilim pentru Ucraina, nu rușii”, a spus liderul care s-a dovedit a fi un actor esențial în eforturile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce a legat o relație personală cu președintele Donald Trump prin pasiunea comună pentru golf.

El a răspuns ferm la respingerea imediată de către Rusia a ideii că aceste garanții de securitate ar putea include o prezență NATO.

„Rusia nu decide asupra acestui lucru. Este atât de simplu”, a mai spus Stubb.

Stubb, a cărui țară a aderat la NATO în 2023, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina din anul precedent, a afirmat că liderii au convenit luni că garanțiile de securitate pentru Ucraina se află printre principalele lor priorități, alături de o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, urmată de o reuniune trilaterală cu participarea lui Zelenski, Putin și Trump.

Pentru Stubb, războiul Rusiei în Ucraina are o dimensiune personală. Atât tatăl, cât și bunicul său s-au născut în orașe cedate Rusiei după invazia Finlandei din 1939 ordonată de liderul sovietic Iosif Stalin și care fac parte din Rusia și astăzi. Această istorie îi modelează angajamentul față de Ucraina. Până la invazia Rusiei în Ucraina, Finlanda — care împarte peste 1.300 km de frontieră cu Rusia — a rămas neutră timp de decenii, inclusiv în perioada Războiului Rece.

Stubb a descris țara sa ca pe un „furnizor de securitate” regional, amintind de serviciul militar obligatoriu, forțele de rezervă numeroase și arsenalul consistent. „Avem peste 60 de F-18. Tocmai am cumpărat 64 de F-35. Avem rachete cu rază lungă de acțiune, terestre, navale și aeriene, și avem cea mai mare artilerie din Europa, împreună cu Polonia”, a spus el.

Finlanda și alte state europene reprezentate luni la Casa Albă — Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și președinții Comisiei Europene și NATO — fac parte dintr-un grup cunoscut sub numele de „Coaliția de Voință”, care s-a reunit marți și prin videoconferință. Stubb a declarat că lucrează de ceva timp la modalități de a contribui la securizarea Ucrainei și că, în urma întâlnirii de la Casa Albă, au decis să le ceară armatelor și funcționarilor civili să elaboreze un plan chiar de săptămâna viitoare.