Președintele finlandez Alexander Stubb, mesaj ferm către Moscova: SUA și Europa decid “garanțiile de securitate pentru Ucraina, nu Rusia”
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a replicat miercuri Rusiei, după întâlnirea de la Casa Albă dintre președinții SUA și Ucrainei și liderii europeni, că „Rusia nu decide” asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina, subliniind că acestea vor fi stabilite de europeni împreună cu Statele Unite.
„Ceea ce am convenit este să lucrăm la garanții de securitate europene și americane, în esență, care vor fi sigure din perspectiva europeană, coordonate cu americanii”, a declarat Stubb, într-un interviu pentru NBC News.
„Noi decidem ce fel de garanții de securitate stabilim pentru Ucraina, nu rușii”, a spus liderul care s-a dovedit a fi un actor esențial în eforturile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, după ce a legat o relație personală cu președintele Donald Trump prin pasiunea comună pentru golf.
El a răspuns ferm la respingerea imediată de către Rusia a ideii că aceste garanții de securitate ar putea include o prezență NATO.
„Rusia nu decide asupra acestui lucru. Este atât de simplu”, a mai spus Stubb.
Stubb, a cărui țară a aderat la NATO în 2023, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina din anul precedent, a afirmat că liderii au convenit luni că garanțiile de securitate pentru Ucraina se află printre principalele lor priorități, alături de o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, urmată de o reuniune trilaterală cu participarea lui Zelenski, Putin și Trump.
Pentru Stubb, războiul Rusiei în Ucraina are o dimensiune personală. Atât tatăl, cât și bunicul său s-au născut în orașe cedate Rusiei după invazia Finlandei din 1939 ordonată de liderul sovietic Iosif Stalin și care fac parte din Rusia și astăzi. Această istorie îi modelează angajamentul față de Ucraina. Până la invazia Rusiei în Ucraina, Finlanda — care împarte peste 1.300 km de frontieră cu Rusia — a rămas neutră timp de decenii, inclusiv în perioada Războiului Rece.
Stubb a descris țara sa ca pe un „furnizor de securitate” regional, amintind de serviciul militar obligatoriu, forțele de rezervă numeroase și arsenalul consistent. „Avem peste 60 de F-18. Tocmai am cumpărat 64 de F-35. Avem rachete cu rază lungă de acțiune, terestre, navale și aeriene, și avem cea mai mare artilerie din Europa, împreună cu Polonia”, a spus el.
Finlanda și alte state europene reprezentate luni la Casa Albă — Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și președinții Comisiei Europene și NATO — fac parte dintr-un grup cunoscut sub numele de „Coaliția de Voință”, care s-a reunit marți și prin videoconferință. Stubb a declarat că lucrează de ceva timp la modalități de a contribui la securizarea Ucrainei și că, în urma întâlnirii de la Casa Albă, au decis să le ceară armatelor și funcționarilor civili să elaboreze un plan chiar de săptămâna viitoare.
The Times: Aliații europeni îi cer lui Trump ca SUA să desfășoare avioane de luptă F-35 în România ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina
Țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
Potrivit The Times, liderii militari europeni discută cu Washingtonul despre posibilitatea desfășurării de avioane americane F-35 în România, acolo unde NATO dezvoltă cea mai mare bază aeriană de pe continent. Măsura ar avea rolul de a descuraja o nouă invazie rusă.
Luni, Donald Trump a exclus luni posibilitatea de a trimite forțe americane pe teren în Ucraina, dar a spus că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.
După vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au stabilit că planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia
Astfel, generalul-locotenent Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA și fost pilot de F-16, i-a găzduit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a analiza logistica sprijinului.
De altfel, și președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington.
De la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea, NATO desfășoară misiuni de poliție aeriană întărită în România, deasupra Mării Negre, întrebuințând astfel Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu, care a fost un centru esențial pentru forțele americane în timpul războiului din Irak.
Aceasta este considerată cea mai probabilă locație pentru staționarea avioanelor F-35. Baza de la Mihail Kogălniceanu este vizată și de un amplu proces de modernizare cu ambiția României de a o transforma în cea mai mare bază militară NATO din estul Europei, capabilă să găzduiască peste 10.000 de soldați.
Statele europene mai cer acces garantat la sateliții americani de GPS și recunoaștere pentru Ucraina, dar și livrarea de rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS. De asemenea, aliații vor ca SUA să permită zborurile de avioane spion deasupra Mării Negre.
Ministrul Finanțelor a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre întărirea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit miercuri cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România.
„Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) și pentru creșterea investițiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noştri importanți în acest proces”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.
Discuția a avut loc după numeroase acțiuni și dialoguri pe această direcție, desfășurate anterior mandatului actual, inclusiv cu Departamentul de Comerț al SUA și cu reprezentanți ai unor state membre ale UE care dețin o experiență relevantă în domeniul parteneriatelor public-private (PPP).
„Cred că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiții străine. Avem nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil și atractiv”, a adăugat ministrul Finanțelor.
De asemenea, Nazare a subliniat că atragerea de investiții înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă și șansa ca România să-și valorifice potențialul.
„Vom continua dialogul cu partenerii americani pentru a aduce cât mai multe proiecte și companii în țara noastră”, a punctat ministrul.
În fața amenințărilor lui Putin și a tarifelor impuse de Trump, Canada își întărește cooperarea militară cu statele nordice din NATO
Agresiunea Rusiei în Arctica obligă Canada să aprofundeze cooperarea militară cu aliații nordici din NATO — o schimbare semnificativă de politică față de Statele Unite, scrie Politico Europe.
Premierul Mark Carney a trimis în această săptămână doi miniștri de rang înalt în Suedia și Finlanda pentru a negocia noi acorduri de apărare — inclusiv o posibilă achiziție a avionului de luptă Saab Gripen produs în Suedia. Canada decisese anterior să opteze pentru F-35 al companiei Lockheed Martin, considerat un produs emblematic al exporturilor americane sub președinția lui Donald Trump. Însă, pe fondul unui război comercial și în contextul în care și alți aliați renunță la avionul de luptă american, Ottawa reanalizează planul de 19 miliarde de dolari canadieni pentru achiziția unei noi flote de F-35.
„În mod evident, există tensiuni comerciale (cu SUA) și dorim să ne apropiem mai mult de partenerii noștri”, a declarat luni ministrul Industriei, Mélanie Joly, în cadrul întâlnirii oficiale cu viceprim-ministrul suedez Ebba Busch.
Strategia de apărare a Canadei în Arctica se îndepărtează de relația bilaterală cu Statele Unite și se îndreaptă către un cadru NATO mai larg. Odată cu aderarea Suediei și Finlandei la NATO după invazia Rusiei din februarie 2022 în Ucraina – și în urma atacurilor tarifare ale lui Trump – Ottawa își extinde politica externă pentru a se alinia cu NATO ca fundament al securității sale în Arctica.
Busch a declarat că salută un parteneriat strategic „axat pe securitate și apărare, investiții și competitivitate, inovare digitală și materii prime energetice”.
De asemenea, Mélanie Joly urmează să inaugureze un parteneriat naval finlandezo-canadian, care va începe construcția unei noi flote de spărgătoare de gheață pentru Garda de Coastă a Canadei.
Între timp, în Europa, ministrul canadian de externe Anita Anand s-a întâlnit marți cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Întâlnirea a avut loc la o zi după participarea lui Stubb la Casa Albă, unde, alături de alți lideri europeni, și-a exprimat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski în negocierile mediate de Donald Trump cu Vladimir Putin, menite să pună capăt războiului din Ucraina.
Anita Anand a declarat că NATO trebuie acum să facă față Rusiei și dincolo de granițele Europei, în Extremul Nord.
„Privirea NATO trebuie să se îndrepte și spre vest și nord, având în vedere schimbările peisajului geopolitic, mai ales după 24 februarie 2022”, a afirmat luni Anand. „Prioritatea noastră, în ceea ce privește politica externă arctică a Canadei, este să nu lăsăm nicio cale neexplorată pentru a proteja și apăra suveranitatea Canadei”, a adăugat aceasta.
Anita Anand a declarat că acest lucru va presupune alocarea unor zeci de miliarde de dolari pentru infrastructura arctică.
Oficialul canadian s-a întâlnit cu miniștrii de externe din grupul celor cinci state nordice (Nordic 5), inclusiv gazda sa, Elina Valtonen, precum și omologii din Suedia, Danemarca, Norvegia și Islanda.
Ulterior, miniștrii au adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru Ucraina. „Țările nordice și Canada sunt pregătite să joace un rol activ în îmbinarea eforturilor Coaliției de Voință cu cele ale Statelor Unite, pentru a garanta soliditatea și credibilitatea acestor garanții de securitate”, se arată în declarația comună a lui Anand și a omologilor săi nordici.
Aceștia au subliniat că granițele Ucrainei trebuie să rămână intacte și că Rusia nu are niciun „drept de veto” asupra posibilului parcurs al Ucrainei către aderarea la UE sau NATO. De asemenea, au cerut întoarcerea miilor de copii ucraineni duși în Rusia după declanșarea războiului.
„Atât timp cât Rusia își continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei, noi — împreună cu partenerii și aliații noștri — vom continua să menținem și să intensificăm presiunea asupra economiei de război a Rusiei. Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung la adresa securității europen”, au transmis miniștrii din grupul Nordic 5.
