Președintele finlandez face apel la calm, în urma avertismentelor lui Tusk: Vor exista întotdeauna provocări hibride, dar trebuie să rămânem calmi

Președintele finlandez Alexander Stubb nu împărtășește opinia exprimată de premierul polonez Donald Tusk în publicația Financial Times, în care a pus sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite față de articolul 5 al NATO și a sugerat că Rusia ar putea testa unitatea aliaților printr-un atac asupra unui membru al Alianței în următoarele luni.

„Lucrăm cu diferite tipuri de scenarii, dar revin la mesajul de a rămâne calmi, stăpâni pe noi și lucizi. Nu văd motivul pentru care Rusia ar vrea să testeze articolul 5 al NATO. Vor exista întotdeauna provocări hibride, nu neg acest lucru. Dar dacă ne uităm la flancul estic, începând din nord-est, nord-estul Scandinaviei, Norvegia, Finlanda, statele baltice, Polonia, apoi până în Ucraina, nu cred că va exista o provocare”, a declarat Stubb, potrivit , într-o conferință de presă alături de președintele Estoniei, Alan Karis.

El a explicat că americanii „ne spun că este de datoria Europei să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare” și să schimbe repartizarea sarcinilor forțelor convenționale de la <<60-40 SUA-Europa la probabil mai aproape de 50-50>>”.

„Unde se va ajunge în final, nu știm. Dar cred că este un lucru bun faptul că multe alte țări europene încep acum să cheltuiască sume suficiente pentru apărarea lor”, a continuat președintele finlandez.

Alexander Stubb a afirmat că țările europene ar trebui să învețe o lecție din „mentalitatea finlandeză: nu vă pierdeți prea mult timp cu ce s-ar putea întâmpla; pregătiți-vă pentru ce e mai rău, astfel încât să îl puteți evita.”

La rândul său, Karis și-a exprimat convingerea că „prezența SUA în Europa este la fel de importantă pentru SUA în aceeași măsură în care este pentru noi.”

„Așadar, ar trebui să depunem eforturi pentru a ne asigura că trupele rămân pe teren și, în același timp, ar trebui să alocăm mai mulți bani apărării în Europa”, a mai spus președintele Estoniei.

Făcând referire la declarațiile lui Tusk, Karis a subliniat că „aceste narațiuni vin și pleacă, nu este prima dată… Ar trebui să rămânem calmi, așa cum este foarte obișnuit pentru popoarele nordice.”

Opinia celor doi lideri este împărtășită și de președintele Nicușor Dan.

Prezent săptămâna trecută la summitul informal din Cipru, acesta a subliniat că fundamentul și partea cea mai importantă a apărării vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite.