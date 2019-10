Președintele francez Emmanuel Macron i-a transmis premierului britanic Boris Johnson că UE va face un bilanț la finalul acestei săptămâni pentru a evalua dacă este posibil un acord privind Brexit-ul

Președintele Franței, Emmanuel Macron i-a oferit premierului britanic Boris Johnson timp până la finalul săptămânii să vină cu noi propuneri privind acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană, anunță The Guardian.

După ce a refuzat să se întâlneacă personal cu prim-ministrul britanic, Macron a insistat în cadrul unei convorbiri telefonice cu acesta, desfășurată duminică, că discuțiile legate de Brexit vor fi purtate cu negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier.

Într-o nouă repriză de critici, negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a spus că Guvernul lui Boris Johnson ar trebui să-și asume întreaga responsabilitate pentru un Brexit fără acord, în contextul în care Bruxelles-ul a respins noul plan de amendare a Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană prin înlocuirea mecanismului de backstop cu alte măsuri, cerându-i Londrei să revizuiască propunerile înaintate la 2 octombrie.

”Dacă nu schimbă (n.r. propunerile), nu cred, luând în calcul mandatul pe care mi l-a dat UE27, că putem avansa. Vreau să fiu foarte explicit. Un Brexit fără acord nu va fi niciodată opțiunea Europei. Ar fi, și vă rog să sesizați condiționalul, pentru că încă sper că vom obține un acord, ar fi alegerea Regatului Unit, nu a noastră. Suntem pregătiți pentru un astfel de scenariu, am adoptat măsurile necesare pentru a ne proteja cetățenii și afacerile. Dar nu dorim acest lucru”, a spus Barnier în cadrul unui eveniment organizat de Le Monde la Paris.

Mesajul lui Macron pare un ecou al celui transmis de premierul oalendez, Mark Rutte, care a precizat într-o postare pe pagina sa de Twitter publicată sâmbătă că UE27 nu va acceptat un acord care crează o frontieră vamală pe insula irlandeză. ”Rămân întrebări esențiale legate de propunerile britanice”, a mai scris Rutte.

Just spoke to @BorisJohnson on the phone. Important questions remain about the British proposals. There is a lot of work to be done ahead of #EUCO on October 17/18.

— Mark Rutte (@MinPres) October 5, 2019