Președintele francez Emmanuel Macron merge marți la Haga pentru a discuta cu premierul olandez Mark Rutte despre planul de redresare economică post-pandemie în vederea obținerii unui ”răspuns european la criză”

Președintele francez Emmanuel Macron se va deplasa marți în Țările de Jos pentru a discuta cu prim-ministrul Mark Rutte despre planul de redresare economică post-pandemie propus de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre care olandezii și-au manifestat rezerve, anunță AFP, citat de Agerpres.

Emmanuel Macron este aşteptat la Haga la finalul după-amiezii pentru o întrevedere, urmată de un dineu de lucru, cu Mark Rutte, a anunţat luni preşedinţia franceză.

”Această deplasare se înscrie în prelungirea numeroaselor contacte şi consultări între preşedinte şi omologii săi pentru a aduce un răspuns european la criză”, afirmă Palatul Elysée.

Liderii europeni s-au angajat într-o cursă contracronometru pentru a se pune de acord înainte de sfârşitul lui iulie asupra planului de redresare economică, în ciuda divergenţelor profunde constatate la o primă reuniune, desfăşurată vineri prin videoconferinţă.

Austria, Danemarca, Țările de Jos și Suedia, țări recunoscute pentru rigorile bugetare, sunt foarte rezervate în legătură cu proiectul acestui plan, de care vor beneficia în primul rând ţările din sudul Uniunii, cele mai afectate de pandemie. De altfel, cancelarul austriac Sebastian Kurz a estimat vineri că summitul Consiliului European, desfășurat la 19 iunie, reprezintă doar ”începutul unei lungi negocieri” şi a insistat ca acest plan să se bazeze pe credite limitate în timp, nu pe subvenţii, o poziție împărtășită și de celelalte trei state mai sus amintite.

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene urmează să se întâlnească din nou la mijlocul lunii iulie, pentru prima data în persoană de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, în vederea continuării discuțiilor referitoare la planul de redresare a economiei europene post-pandemie, având drept obiectiv obținerea unui acord care necesită o poziție unanimă din partea țărilor membre.

La finalul întrevederii de vineri, președintele Franței, Emmanuel Macron, a subliniat nevoia unui consens la viitoarea reuniune a Consiliului European. ”Europa trebuie să se ridice la înălțimea istoriei și să lanseze o recuperare ambițioasă, bazată pe solidaritate bugetară”, a transmis liderul de la Palatul Elysee, un mesaj în armonie cu cel al cancelarului german Angela Merkel, care va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 iulie și care a spus la finalul summitului Consiliului European că ”măsurile pe care le luăm trebuie să fie în conformitate” cu realitatea, Uniunea Europeană confruntându-se ”cu cea mai mare provocare economică din istoria” sa.

Amintim că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European, planul economic de 1.850 de miliarde de euro, format dintr-un buget multianual de 1.100 de miliarde de euro și un plan de redresare economică post-pandemie care se ridică la 750 de miliarde de euro ce vizează pe trei piloni: sprijin pentru statele membre cu investiții și reforme, pornirea inițială a economiei UE prin stimularea de investiții private, abordarea lecțiilor crizei. Instrumentul Next Generation EU prevede să distribuie cei 750 de miliarde de euro după următoarea schemă: 500 de miliarde sub formă de subvenţii şi 250 de miliarde sub formă de împrumuturi.