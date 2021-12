Președintele francez pledează pentru liste transnaționale și ”drept de inițiativă” pentru Parlamentul European, ”un spațiu democratic unic în lume”

Comisia Europeană trebuie să aplice de îndată regulamentul privind condiționalitatea statului de drept, a afirmat joi eurodeputatul Dacian Cioloș, președintele USR și ex-liderul grupului europarlamentar Renew Europe, într-o reacție la opinia emisă de Avocatul General al Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Acesta a statuat că “se impune respingerea acțiunilor formulate de Ungaria și de Polonia împotriva regimului de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii în cazul unei încălcări a principiilor statului de drept”.

“Opinia avocatului general cu privire la pretențiile ridicole ale Poloniei și Ungariei privind condiționalitatea statului de drept ar trebui să fie un semnal clar pentru Comisia Europeană . Nu aștepți iliberalismul, ci acționezi împotriva lui! Aplicați regulamentul privind condiționalitatea statului de drept ACUM!”, a scris Cioloș, pe Twitter.

The opinion of the Advocate General on the ridiculous claims of #Poland and #Hungary on the #RoL conditionality should be a clear signal for the @EU_Commission . You don’t wait out illiberalism, you take action against it!

Apply the Rule of Law conditionality regulation NOW! https://t.co/oLOSte4UHp

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) December 2, 2021